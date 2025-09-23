«Не первое нападение гомофобных группировок»: в Харькове обрисовали ЛГБТ-центр
ЛГБТ-активисты заявляют, что ресурсный центр «ПрайдХаб» в эти выходные неизвестные обрисовали, повредив окна и двери.
«Это не первое нападение гомофобных группировок на наше имущество, и мы хотим подчеркнуть, что это не «невинные действия, не имеющие жертв», а путь, начинающийся языком вражды и повреждением вещей, и ведущий к серьезным последствиям и насилию», — сообщает организация в Facebook.
На фото, опубликованных активистами видно, что окна и входные двери разрисовали красной краской.
Напомним, в конце сентября в Харькове стартовал традиционный «ХарьковПрайд». Организаторы заявляли об угрозах из Киева. Они объяснили, что получили информацию о том, что в Харьков якобы планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева «с намерением помешать проведению мероприятий ХарьковПрайда-2025». 30 августа, действительно, не обошлось без инцидентов – в центре города произошла потасовка.
