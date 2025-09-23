Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

«Не первое нападение гомофобных группировок»: в Харькове обрисовали ЛГБТ-центр

Общество 16:43   23.09.2025
Виктория Яковенко
«Не первое нападение гомофобных группировок»: в Харькове обрисовали ЛГБТ-центр Фото: KharkivPride

ЛГБТ-активисты заявляют, что ресурсный центр «ПрайдХаб» в эти выходные неизвестные обрисовали, повредив окна и двери.

«Это не первое нападение гомофобных группировок на наше имущество, и мы хотим подчеркнуть, что это не «невинные действия, не имеющие жертв», а путь, начинающийся языком вражды и повреждением вещей, и ведущий к серьезным последствиям и насилию», — сообщает организация в Facebook.

На фото, опубликованных активистами видно, что окна и входные двери разрисовали красной краской.

обрисовали Харьковхаб
Фото: KharkivPride
обрисовали Харьковхаб
Фото: KharkivPride
обрисовали Харьковхаб
Фото: KharkivPride

Напомним, в конце сентября в Харькове стартовал традиционный «ХарьковПрайд». Организаторы заявляли об угрозах из Киева. Они объяснили, что получили информацию о том, что в Харьков якобы планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева «с намерением помешать проведению мероприятий ХарьковПрайда-2025». 30 августа, действительно, не обошлось без инцидентов – в центре города произошла потасовка.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
22.09.2025, 15:18
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
23.09.2025, 16:47
Нашел кошелек: в Харькове мужчина расплачивался чужой карточкой – НПУ
Нашел кошелек: в Харькове мужчина расплачивался чужой карточкой – НПУ
23.09.2025, 16:14
В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)
В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)
23.09.2025, 15:29
Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
23.09.2025, 14:17
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
23.09.2025, 17:37

Новости по теме:

23.09.2025
Нашел кошелек: в Харькове мужчина расплачивался чужой карточкой – НПУ
23.09.2025
В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)
23.09.2025
Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
23.09.2025
Экс-правоохранителя задержали в Харькове: что он обещал за $14 тысяч
23.09.2025
«Это ограбление»: сотруднице финучреждения в Харькове угрожали ножом

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Не первое нападение гомофобных группировок»: в Харькове обрисовали ЛГБТ-центр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 16:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЛГБТ-активисты заявляют, что ресурсный центр «ПрайдХаб» в эти выходные неизвестные обрисовали, повредив окна и двери.".