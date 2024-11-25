Понад 4,5 тис. переселенців отримали допомогу в Куп’янському хабі за два тижні

Впродовж двох тижнів в Куп’янському центрі підтримки у Харкові допомогу отримали понад 4500 переселенців, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Як зазначають у ХОВА, з травня з Липцівського, Вовчанського, Куп’янського та Борівського напрямків евакуювали майже 22 тисячі осіб.

Загалом запустили Вовчанський, Липецький та Курилівський хаби, в яких вже зареєстровано понад 20 тисяч осіб, додали в ОВА.

«В профільних хабах людям надається медична, матеріальна, юридична та інша підтримка. У разі необхідності – тимчасове житло в місцях компактного розташування. Хаби — ефективний формат для підтримки наших людей, тому плануємо і далі розширювати мережу», – пояснив Синєгубов.

Він також повідомив, що Харківщина – у двійці лідерів регіону в реалізації Програми компенсації роботодавцям витрат на оплату праці працевлаштованих ВПО.

«Програмою скористалися 539 роботодавців області, отримавши компенсацію на загальну суму 26,7 млн грн за працевлаштування 1338 вимушених переселенців. Цьогоріч 86 проєктів отримали мікрогранти в межах проєкту «єРобота». Також обласним центром зайнятості було надано ваучери на навчання для 667 внутрішньо переміщених осіб», – додав голова ХОВА.