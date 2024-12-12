13 тис. домогосподарств на Харківщині отримають допомогу на придбання дров

Жителі Харківщини продовжать отримувати допомогу на придбання дров, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«З початку поточного тижня розпочався третій пул виплати грошової допомоги для придбання твердого пічного побутового палива мешканцям 38 громад Харківської області. Завдяки цій ініціативі 12 441 домогосподарство отримає можливість забезпечити себе необхідним паливом, що значно полегшить проходження опалювального сезону», – зазначив Синєгубов.

Загалом, програма ОВА спільно з урядом України та управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, охопить 13 108 домогосподарств регіону. Кошти перераховуються на особисті банківські рахунки або надаються через систему Western Union, додав Синєгубов.

«Загальна сума допомоги на одне домогосподарство становить 21 000 гривень. До переліку одержувачів увійшли мешканці громад, розташованих у 10-кілометровій зоні від кордону з російською федерацією або лінії зіткнення, а також мешканці, включені до переліку територій активних та можливих бойових дій», – пояснили в ХОВА.

Там нагадали, що перший пул програми вже охопив 667 домогосподарств Вовчанської, Дергачівської, Борівської, Великобурлуцької, Липецької та Куп’янської громад.