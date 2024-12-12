Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

13 тис. домогосподарств на Харківщині отримають допомогу на придбання дров

Суспільство 14:10   12.12.2024
Вікторія Яковенко
13 тис. домогосподарств на Харківщині отримають допомогу на придбання дров Фото: ХОВА

Жителі Харківщини продовжать отримувати допомогу на придбання дров, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«З початку поточного тижня розпочався третій пул виплати грошової допомоги для придбання твердого пічного побутового палива мешканцям 38 громад Харківської області. Завдяки цій ініціативі 12 441 домогосподарство отримає можливість забезпечити себе необхідним паливом, що значно полегшить проходження опалювального сезону», – зазначив Синєгубов.

Загалом, програма ОВА спільно з урядом України та управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, охопить 13 108 домогосподарств регіону. Кошти перераховуються на особисті банківські рахунки або надаються через систему Western Union, додав Синєгубов.

«Загальна сума допомоги на одне домогосподарство становить 21 000 гривень. До переліку одержувачів увійшли мешканці громад, розташованих у 10-кілометровій зоні від кордону з російською федерацією або лінії зіткнення, а також мешканці, включені до переліку територій активних та можливих бойових дій», – пояснили в ХОВА.

Там нагадали, що перший пул програми вже охопив 667 домогосподарств Вовчанської, Дергачівської, Борівської, Великобурлуцької, Липецької та Куп’янської громад.

Читайте також: Скільки дров підготували до зими лісівники на Харківщині: цифри і як купити

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
13 тис. домогосподарств на Харківщині отримають допомогу на придбання дров
13 тис. домогосподарств на Харківщині отримають допомогу на придбання дров
12.12.2024, 14:10
Понад 32 тисячі людей відвідали центри підтримки ВПО в Харкові – Синєгубов
Понад 32 тисячі людей відвідали центри підтримки ВПО в Харкові – Синєгубов
11.12.2024, 17:08
Фейковий сайт «єДопомога»: жителів Харківщини ошукали шахраї (фото, відео)
Фейковий сайт «єДопомога»: жителів Харківщини ошукали шахраї (фото, відео)
12.12.2024, 13:46
Удар по Держпрому в Харкові: ЮНЕСКО вперше застосує спеціальний механізм
Удар по Держпрому в Харкові: ЮНЕСКО вперше застосує спеціальний механізм
12.12.2024, 13:19
Тіла чоловіка й жінки знайшли на місці пожежі на Харківщині (фото)
Тіла чоловіка й жінки знайшли на місці пожежі на Харківщині (фото)
12.12.2024, 12:58
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
12.12.2024, 12:30

Новини за темою:

17:08
Понад 32 тисячі людей відвідали центри підтримки ВПО в Харкові – Синєгубов
14:34
ХОВА роз’яснила, як отримати допомогу жителям Харківщини, чиї рідні в окупації
16:24
Понад 4,5 тис. переселенців отримали допомогу в Куп’янському хабі за два тижні
11:13
ХОВА: 627 млн грн виділили на Харківщині на допомогу військовим і їх родинам
15:00
Нафтогаз передав харків’янам безперебійники для живлення газових котлів

Ви читали новину: «13 тис. домогосподарств на Харківщині отримають допомогу на придбання дров»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківщини продовжать отримувати допомогу на придбання дров, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".