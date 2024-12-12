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ХОВА: более 13 тыс. домохозяйств на Харьковщине получат помощь на покупку дров

Общество 14:10   12.12.2024
Виктория Яковенко
ХОВА: более 13 тыс. домохозяйств на Харьковщине получат помощь на покупку дров Фото: ХОВА

Жители Харьковщины продолжат получать помощь на приобретение дров, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«С начала текущей недели начался третий пул выплаты денежной помощи для приобретения твердого печного бытового топлива жителям 38 громад Харьковской области. Благодаря этой инициативе 12 441 домохозяйство получит возможность обеспечить себя необходимым топливом, что значительно облегчит прохождение отопительного сезона», — отметил Синегубов.

В целом программа ОВА совместно с правительством Украины и управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, охватит 13 108 домохозяйств региона. Средства перечисляются на личные банковские счета или предоставляются через систему Western Union, добавил Синегубов.

«Общая сумма помощи на одно домохозяйство составляет 21 000 гривен. В список получателей вошли жители громад, расположенных в 10-километровой зоне от границы с российской федерацией или линии столкновения, а также жители, включенные в список территорий активных и возможных боевых действий», — объяснили в ХОВА.

Там напомнили, что первый пул программы уже охватил 667 домохозяйств Волчанской, Дергачевской, Боровской, Великобурлуцкой, Липецкой и Купянской громад.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины продолжат получать помощь на приобретение дров, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".