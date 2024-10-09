Сколько дров подготовили к зиме лесничие на Харьковщине: цифры и как купить

Уже через несколько недель должен начаться отопительный сезон. Лесничие Харьковщины подготовили дрова к зиме. Заявляют, что готовы обеспечить нужды населения.

В этом году в лесничествах уже реализовали 204 тыс. куб. м дров, в том числе в Харьковской области — 108 тыс. куб. м, сообщает Слобожанский лесной офис.

«Больше всего дров традиционно покупают в наиболее заселенных населенных пунктах вблизи крупных городов. В частности, в филиале «Октябрьское лесное хозяйство» на Харьковщине реализовано – 49 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.

Лесничие добавили, что приобрести дрова можно в течение всего года. Актуальные контакты, по которым можно приобрести древесину на Харьковщине: филиал «Гутянское лесное хозяйство» — 0500393510, филиал «Змиевское лесное хозяйство» — 0675799861, филиал «Октябрьское лесное хозяйство» — 0503087859 79.