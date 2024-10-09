Сколько дров подготовили к зиме лесничие на Харьковщине: цифры и как купить
Уже через несколько недель должен начаться отопительный сезон. Лесничие Харьковщины подготовили дрова к зиме. Заявляют, что готовы обеспечить нужды населения.
В этом году в лесничествах уже реализовали 204 тыс. куб. м дров, в том числе в Харьковской области — 108 тыс. куб. м, сообщает Слобожанский лесной офис.
«Больше всего дров традиционно покупают в наиболее заселенных населенных пунктах вблизи крупных городов. В частности, в филиале «Октябрьское лесное хозяйство» на Харьковщине реализовано – 49 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.
Лесничие добавили, что приобрести дрова можно в течение всего года. Актуальные контакты, по которым можно приобрести древесину на Харьковщине: филиал «Гутянское лесное хозяйство» — 0500393510, филиал «Змиевское лесное хозяйство» — 0675799861, филиал «Октябрьское лесное хозяйство» — 0503087859 79.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрова, лесничие, отопительный, подготовка, сезон, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже через несколько недель должен начаться отопительный сезон. Лесничие Харьковщины подготовили дрова к зиме. Заявляют, что готовы обеспечить нужды населения.".