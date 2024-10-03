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Мошенничество на продаже дров: лесничие предупреждают жителей Харьковщины

Общество 13:07   03.10.2024
Виктория Яковенко
Мошенничество на продаже дров: лесничие предупреждают жителей Харьковщины Фото: Слобожанский лесной офис

О мошенничестве на продаже дров предупреждает Слобожанский лесной офис. Там рассказали, как действуют злоумышленники и объяснили, как безопасно купить древесину.

«В очередной раз заметили информацию в группах соцсетей Харьковщины о продаже дров от имени лесничества. В объявлениях лицо представляется руководителем филиала из Житомирской области и предлагает продажу дров от лесничества, по ценам, не соответствующим действительности. Тем более, ни директора, ни работников таких в указанном филиале вообще нет и не было. А это свидетельствует о фейковой странице и является сигналом о мошенничестве», — объяснили лесничие.

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Фото: Слобожанский лесной офис
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Фото: Слобожанский лесной офис

Там отметили, что они не публикуют объявления о продаже дров в социальных сетях, тем более от частных лиц. Официальная информация о продаже древесины находится на странице офиса в Facebook и на сайте ГП «Леса Украины».

Отмечается, что купить дрова можно в любом ближайшем лесничестве. Для этого нужно: выяснить, где находится ближайшее месторасположение филиала (лесничества), выполнить заказ и оплату можно непосредственно в лесничестве. Для этого требуются паспортные данные и РНУКПН.
Приобрести дрова можно через онлайн-магазин «ДроваЄ».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О мошенничестве на продаже дров предупреждает Слобожанский лесной офис. Там рассказали, как действуют злоумышленники и объяснили, как безопасно купить древесину.".