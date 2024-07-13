В лесхозе на Харьковщине навязали 800 веников и заготовили тонну сена: зачем
Слобожанский лесной офис сообщил, как сейчас готовятся подкармливать зверей в лесах на Харьковщине зимой.
«В филиалах Слобожанского лесного офиса, где ведется охотхозяйство, заготавливают корма на зиму. Для чего это делаем? Зима – это одно из самых удивительных и вместе с тем самых строгих времен года. Для животного мира – заснеженная земля, без листьев дерева – это настоящее испытание, поскольку основным кормом питания является растительность. Конечно, животные добывают себе пищу в различных сложных условиях, однако не все это могут сделать, и без своевременной подкормки многие животные могут не перенести суровой зимы», — пояснили лесничие.
Так что сейчас специалисті лесхозов делают «домашние заготовки»: сено, силос, сушат веточки.
«В настоящее время егерская служба заготавливает сено и венички. Ими особенно любят лакомиться зимой косули, олени и лоси.
В филиале Гутянское лесное хозяйство в Харьковской области уже заготовили около 1 тонны сена и навязали 800 веников, заготовка кормовой базы продолжается. Егери говорят, что эту пищу в холодное время будут раскладывать в местах, которые чаще всего посещают звери. Лесничие уже изучили эти места и построили там специальную площадку для подкормки, которая наполняется зимой несколько раз в неделю», — отметили в Слобожанском лесном офисе.
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Ближе к осени, при уборке урожая, эти «кладовочки» для животных пополнят свеклой, тыквой, кукурузой, различными отходами зерновых. А также — солью.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 14:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слобожанский лесной офис сообщил, как сейчас готовятся подкармливать зверей в лесах на Харьковщине зимой".