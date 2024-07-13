Live
  • Сб 13.07.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

В лесхозе на Харьковщине навязали 800 веников и заготовили тонну сена: зачем

Репортаж 14:03   13.07.2024
Оксана Горун
В лесхозе на Харьковщине навязали 800 веников и заготовили тонну сена: зачем Фото: Слобожанский лесной офис

Слобожанский лесной офис сообщил, как сейчас готовятся подкармливать зверей в лесах на Харьковщине зимой.

«В филиалах Слобожанского лесного офиса, где ведется охотхозяйство, заготавливают корма на зиму. Для чего это делаем? Зима – это одно из самых удивительных и вместе с тем самых строгих времен года. Для животного мира – заснеженная земля, без листьев дерева – это настоящее испытание, поскольку основным кормом питания является растительность. Конечно, животные добывают себе пищу в различных сложных условиях, однако не все это могут сделать, и без своевременной подкормки многие животные могут не перенести суровой зимы», — пояснили лесничие.

косуля в лесу
Фото: Слобожанский лесной офис

Так что сейчас специалисті лесхозов делают «домашние заготовки»: сено, силос, сушат веточки.

«В настоящее время егерская служба заготавливает сено и венички. Ими особенно любят лакомиться зимой косули, олени и лоси.
В филиале Гутянское лесное хозяйство в Харьковской области уже заготовили около 1 тонны сена и навязали 800 веников, заготовка кормовой базы продолжается. Егери говорят, что эту пищу в холодное время будут раскладывать в местах, которые чаще всего посещают звери. Лесничие уже изучили эти места и построили там специальную площадку для подкормки, которая наполняется зимой несколько раз в неделю», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Читайте также: Почем дрова на Харьковщине: лесники озвучили цены

Лесники заготавливают корма для животных на зиму
Фото: Слобожанский лесной офис

Ближе к осени, при уборке урожая, эти «кладовочки» для животных пополнят свеклой, тыквой, кукурузой, различными отходами зерновых. А также — солью.

кабаны в лесу
Фото: Слобожанский лесной офис
веники банные
Фото: Слобожанский лесной офис
кормушка для животных в лесу
Фото: Слобожанский лесной офис
Автор: Оксана Горун
Популярно
Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
13.07.2024, 07:44
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
13.07.2024, 09:24
ВС РФ готовят подразделения к атакам в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
ВС РФ готовят подразделения к атакам в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
13.07.2024, 10:33
Кто ест урожай на Харьковщине: информация Госпродпотребслужбы
Кто ест урожай на Харьковщине: информация Госпродпотребслужбы
13.07.2024, 11:45
Новый график отключений света на 13-19 июля предоставило «Харьковоблэнерго»
Новый график отключений света на 13-19 июля предоставило «Харьковоблэнерго»
12.07.2024, 14:01
РФ обстреляла Купянщину: есть пострадавшая – ХОВА
РФ обстреляла Купянщину: есть пострадавшая – ХОВА
13.07.2024, 14:00

Новости по теме:

12:12
Жара в Харькове: как спасаются животные, показали в экопарке (видео)
11:40
В харьковском приюте смогут без света оперировать животных (фото)
00:27
Стадо из 8 овец и коз нашли волонтеры на 2 этаже дома в Волчанске (видео)
11:06
Питомник для бездомных животных уничтожили россияне под Харьковом (фото)
17:00
Грузовиками и самолетом. Как двоих китов вывезли из Харькова в Испанию (видео)

Вы читали новость: «В лесхозе на Харьковщине навязали 800 веников и заготовили тонну сена: зачем»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 14:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слобожанский лесной офис сообщил, как сейчас готовятся подкармливать зверей в лесах на Харьковщине зимой".