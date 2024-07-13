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У лісгоспі на Харківщині нав’язали 800 віників і заготовили тонну сіна: навіщо

Репортаж 14:03   13.07.2024
Оксана Горун
У лісгоспі на Харківщині нав’язали 800 віників і заготовили тонну сіна: навіщо

Слобожанський лісовий офіс повідомив, як зараз готуються підгодовувати звірів у лісах на Харківщині взимку.

“У філіях Слобожанського лісового офісу, де ведеться мисливське господарство, заготовляють корми на зиму. Для чого це робимо? Зима – це одна з найдивовижніших і разом з тим найсуворіших пір року. Для тваринного світу – засніжена земля, без листя дерева – це справжнє випробування, оскільки основний корм харчування є рослинність. Звісно тварини добувають собі їжу у різних складних умовах, проте не всі це можуть зробити, і без вчасної підгодівлі чимало тварин можуть не перенести суворої зими”, — пояснили лісничі.

козуля у лісі
Фото: Слобожанський лісовий офіс

Тож зараз фахівці лісгоспів роблять “домашні заготівлі”: сіно, силос, сушать гілочки.

Нині єгерська служба заготовляє сіно та вінички. Ними особливо люблять ласувати взимку козулі, олені та лосі. У філії Гутянське лісове господарство на Харківщині уже заготовили близько 1 тонни сіна та нав’язали 800 віників, заготівля кормової бази триває. Єгері кажуть, що цей харч у холодну пору будуть розкладати у місцях, які найчастіше відвідують звірі. Лісівники вже вивчили ці місця і збудувати там спеціальні майданчик для підгодівлі, які наповнюють взимку декілька разів на тиждень”, – відзначили в Слобожанському лісовому офісі.

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Лісники заготовляють корми для тварин на зиму
Фото: Слобожанський лісовий офіс

Ближче до осені, при збиранні врожаю, ці “комори” для тварин поповнять буряком, гарбузом, кукурудзою, різними відходами зернових. А також – сіллю.

кабани в лісі
Фото: Слобожанський лісовий офіс
віники лазневі
Фото: Слобожанський лісовий офіс
годівниця для тварин у лісі
Фото: Слобожанський лісовий офіс
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 14:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слобожанський лісовий офіс повідомив, як зараз готуються підгодовувати звірів у лісах на Харківщині взимку".