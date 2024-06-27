Скільки коштують дрова на Харківщині: лісники озвучили ціни

Слобожанський лісовий офіс поінформував, скільки коштує купити дрова цього літа в лісгоспах Харківщини, що входять до ДП “Ліси України”.

За даними лісничих, ціни на 1 кубометр деревини такі:

🌳 I група (тверді породи): 996-1370 грн;

🌲 II група (сосна, вільха): 780-1107 грн;

🌳 III група (м’які породи): 648-936 грн.

Дрова лісгоспи продають у вигляді колод довжиною по 1 -1,9 м, а також колоті по 25-30 см.

“Аби купити паливну деревину у лісівників рекомендуємо дотримуватися простої інструкції. Звернутися безпосередньо у найближчу філію чи лісництво із заявою на придбання дров. У заяві повинен бути вказаний обсяг деревини, адреса проживання, паспортні дані та індивідуальний податковий номер покупця. Укласти договір. Для внутрішньо переміщених осіб необхідно надати підтвердження про наданий статус ВПО. Отримати та оплатити рахунок, відповідно до вказаного в заяві об’єму деревини та здійснити оплату у зручний для вас спосіб: у будь-якому відділенні банку або через інтернет-банкінг. Узгодити день та час отримання оплаченої лісопродукції, а також спосіб відвантаження та доставки продукції. Можливість доставки та відвантаження дров визначається індивідуально, за наявності транспортного засобу у філії. Вартість розраховується окремо філією за кілометр відстані, або за фіксованою ціною”, – поінформували в Слобожанському лісовому офісі.

Контакти лісгоспів Харківської області, що входять до складу ДП “Ліси України”:

✅ Філія “Гутянське лісове господарство”: с. Гути, вул. Первухінська, 49, тел. 050-039-35-10;

✅ Філія “Жовтневе лісове господарство”: Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 63, тел. 050-308-78-59, 0972829564;

✅ Філія “Зміївське лісове господарство”: Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. Соборна, 7, тел. 097-539-06-27;

✅ Філія “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство”: Чугуївський р-н, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 58, тел. 050-512-35-79.