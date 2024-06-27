Почем дрова на Харьковщине: лесники озвучили цены
Слобожанский лесной офис проинформировал, сколько стоит купить дрова нынешним летом в лесхозах Харьковщины, входящих в ГП «Леса Украины».
По данным лесничих, цены на 1 кубометр древесины следующие:
🌳 I группа (твердые породы): 996-1370 грн;
🌲 II группа (сосна, ольха): 780-1107 грн;
🌳 III группа (мягкие породы): 648-936 грн.
Дрова лесхозы продают в виде колод длиной по 1 -1,9 м, а также уже колотые по 25-30 см.
«Чтобы купить топливную древесину у лесоводов рекомендуем следовать простой инструкции. Обратиться непосредственно в ближайший филиал или лесничество с заявлением на приобретение дров. В заявлении должен быть указан объем древесины, адрес проживания, паспортные данные и индивидуальный налоговый номер покупателя. Заключить договор. Для внутренне перемещенных лиц необходимо предоставить подтверждение о предоставленном статусе ВПЛ. Получить и оплатить счет, согласно указанному в заявлении объему древесины и произвести оплату удобным для вас способом: в любом отделении банка или через интернет-банкинг. Согласовать день и время получения оплаченной лесопродукции, а также способ отгрузки и доставки продукции», — проинформировали в Слобожанском лесном офисе.
Контакты лесхозов Харьковской области, входящих в состав ГП «Леса Украины»:
✅ Филиал «Гутянское лесное хозяйство»: с. Гуты, ул. Первухинская, 49, тел. 050-039-35-10;
✅ Филиал «Октябрьское лесное хозяйство»: Харьковский р-н, г. Мерефа, ул. Леси Украинки, 63, тел. 050-308-78-59, 0972829564;
✅ Филиал «Змиевское лесное хозяйство»: Чугуевский р-н, г. Змиев, ул. Соборная, 7, тел. 097-539-06-27;
✅ Филиал «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство»: Чугуевский р-н, пгт Кочеток, ул. Чугуевская, 58, тел. 050-512-35-79.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрова, новости Харькова, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слобожанский лесной офис проинформировал, сколько стоит купить дрова нынешним летом в лесхозах Харьковщины, входящих в ГП «Леса Украины»".