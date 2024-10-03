Шахрайство на продажі дров: лісівники попереджають жителів Харківщини

Про шахрайство на продажі дров попереджає Слобожанський лісовий офіс. Там розповіли, як діють зловмисники та пояснили, як безпечно придбати деревину.

«Вчергове помітили інформацію у групах соцмереж Харківщини про продаж дров від імені лісництва. В оголошеннях особа представляється керівником філії з Житомирщини та пропонує продаж дров від лісництва, за цінами, які не відповідають дійсності. Тим більше ані директора, ані працівників таких у зазначеній філії взагалі немає й не було. А це свідчить про фейкову сторінку і є сигналом про шахрайство», – пояснили лісівники.

Там зазначили, що вони не публікують оголошення про продаж дров у соціальних мережах, тим паче від приватних осіб. Офіційна інформація про продаж деревини є на сторінці офісу в фейсбук та на сайті ДП «Ліси України».

Зазначається, що придбати дрова можна у будь-якому найближчому лісництві. Для цього потрібно: з’ясувати, де знаходиться найближче місце розташування філії (лісництва), здійснити замовлення та оплату можна безпосередньо в лісництві. Для цього потрібні паспортні дані та РНОКПП.

Прибати дрова також можно через онлайн-магазин «ДроваЄ».