Скільки дров підготували до зими лісівники на Харківщині: цифри і як купити

Вже за декілька тижнів має розпочатися опалювальний сезон. Лісівники Харківщини підготували дрова до зими. Заявляють, що готові забезпечити потреби населення.

Цьогоріч, у лісництвах уже реалізували 204 тис. куб. м дров, зокрема у Харківській 108 тис. куб. м, повідомляє Слобожанський лісовий офіс.

«Найбільше дров традиційно купують у найбільш заселених населених пунктах поблизу великих міст. Зокрема у філії «Жовтневе лісове господарство» на Харківщині реалізовано – 49 тис. куб. м», – йдеться у повідомленні.

Лісівники додали, що придбати дрова можна протягом усього року. Актуальні контакти, за якими можна придбати деревину на Харківщині: філія «Гутянське лісове господарство» – 0500393510, філія «Зміївське лісове господарство» – 0675799861, філія «Жовтневе лісове господарство» – 0503087859, філія «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» – 0505123579.