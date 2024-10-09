Live
  • Ср 09.10.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 41.18
  • EUR 45.24

Скільки дров підготували до зими лісівники на Харківщині: цифри і як купити

Суспільство 14:24   09.10.2024
Вікторія Яковенко
Скільки дров підготували до зими лісівники на Харківщині: цифри і як купити Фото: Слобожанський лісовий офіс

Вже за декілька тижнів має розпочатися опалювальний сезон. Лісівники Харківщини підготували дрова до зими. Заявляють, що готові забезпечити потреби населення.

Цьогоріч, у лісництвах уже реалізували 204 тис. куб. м дров, зокрема у Харківській 108 тис. куб. м, повідомляє Слобожанський лісовий офіс.

«Найбільше дров традиційно купують у найбільш заселених населених пунктах поблизу великих міст. Зокрема у філії «Жовтневе лісове господарство» на Харківщині реалізовано – 49 тис. куб. м», – йдеться у повідомленні.

Лісівники додали, що придбати дрова можна протягом усього року. Актуальні контакти, за якими можна придбати деревину на Харківщині: філія «Гутянське лісове господарство» – 0500393510, філія «Зміївське лісове господарство» – 0675799861, філія «Жовтневе лісове господарство» – 0503087859, філія «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» – 0505123579.

дрова Харьковщина
Фото: Слобожанський лісовий офіс
дрова Харьковщина
Фото: Слобожанський лісовий офіс

Читайте також: Шахрайство на продажі дров: лісівники попереджають жителів Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 15:50
КАБ влучив у приватний будинок в селищі Слатине – Задоренко
КАБ влучив у приватний будинок в селищі Слатине – Задоренко
09.10.2024, 15:47
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
08.10.2024, 22:17
Вибухи чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється)
Вибухи чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється)
09.10.2024, 15:53
За добу окупанти скинули на Харківщину 29 КАБів або ФАБів – Тимошко
За добу окупанти скинули на Харківщину 29 КАБів або ФАБів – Тимошко
09.10.2024, 14:52
Скільки дров підготували до зими лісівники на Харківщині: цифри і як купити
Скільки дров підготували до зими лісівники на Харківщині: цифри і як купити
09.10.2024, 14:24

Новини за темою:

13:07
Шахрайство на продажі дров: лісівники попереджають жителів Харківщини
11:59
Скільки коштують дрова на Харківщині: лісники озвучили ціни
21:38
Все розбите і нікого немає. Як живе 11-річний хлопчик у Ізюмі посеред війни
08:19
Шахраї використовують морози на Харківщині
13:21
«Опалення через електроенергію»: як зимують понад 3 тис. жителів Вовчанська

Ви читали новину: «Скільки дров підготували до зими лісівники на Харківщині: цифри і як купити»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 14:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже за декілька тижнів має розпочатися опалювальний сезон. Лісівники Харківщини підготували дрова до зими. Заявляють, що готові забезпечити потреби населення.".