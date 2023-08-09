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Після Перемоги негідних зі списку почесних громадян Харкова видалять – Терехов

Суспільство 17:54   09.08.2023
Оксана Якушко
Після Перемоги негідних зі списку почесних громадян Харкова видалять – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов ухилився від відповіді, чи перебувають у списку почесних громадян та отримують стипендію у розмірі 30 000 грн. комуністка Алла Олександрівська та олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.

 

Днями депутатка Харківської обласної ради Галина Куц вчергове звернулася до Харківської міської ради і Ігоря Терехова особисто із запитом щодо бюджетних витрат за перше півріччя 2023 року на виплати довічних стипендій людям, що мають звання «Почесний громадянин міста Харкова».

 

«Довічна стипендія Почесному громадянину Харкова наразі складає в місяць понад 30 000 грн. І виникає питання, чи у переліку осіб, які отримують ці виплати, є прізвище Алли Александровської. Вона має цей статус, вона відома своїми проросійськими поглядами, виступала на Харківському антимайдані у часи Революції Гідності. Подейкують, що вона перебуває десь на росії. Чи надають їй стипендію з бюджету прифронтового міста, тобто, з наших податків? Якщо надають, то наступне питання буде таким: яким чином їй відправляють ці кошти і куди? Ще виникає питання стосовно спортсменки Яни Клочкової. Так, вона є Почесним громадянином Харкова, вона Олімпійська чемпіонка. Але знову-таки, чи отримує вона виплати? Бо ходять чутки, що Клочкова мешкає наразі в Криму», – пояснила мету свого запиту Галина Куц.

На це Ігор Терехов відповів, що такими зверненнями «окремі представники окремих партій намагаються привернути увагу до себе та своєї політичної сили, виносячи в публічну площину питання, які безпосередньо не пов’язані з обороною міста та відновленням Харкова».

«Наше місто має чимало почесних громадян. Список довгий і неоднозначний, і ухвалювався він колегіально депутатським корпусом не в один день і рік. Тож, звісно, його необхідно переглядати. Прозоро і з урахуванням думки громадськості. Утім, в умовах війни така широка дискусія неможлива і непотрібна. Вона тільки дестабілізує публічний простір і грає на руку ворогові, а цього допустити не можна. Позбавляти ж звання кулуарно – ще більш помилково. Досить з нас того, що багатьох свого часу так нагороджували», – зазначив Терехов.

«Команду ретельно проаналізувати список почесних громадян Харкова я дав давно – після Перемоги негідних людей буде з нього викреслено. Згідно з законом, з урахуванням думки мешканців міста та реалій», – заявив Терехов.

Читайте також: Ярославський отримує гроші з бюджету Харківщини – депутатка

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 17:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов ухилився від відповіді, чи перебувають у списку почесних громадян та отримують стипендію у розмірі 30 000 грн. комуністка Алла Олександрівська та олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.".