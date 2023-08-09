Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов

Общество 17:54   09.08.2023
Оксана Якушко
После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов уклонился от ответа, находятся ли в списке почетных граждан и получают стипендию в размере 30 000 грн. коммунистка Алла Александровская и олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

На днях депутат Харьковского областного совета Галина Куц в очередной раз обратилась к Харьковскому городскому совету и Игорю Терехову лично с запросом о бюджетных расходах за первое полугодие 2023 года на выплаты пожизненных стипендий людям, имеющим звание «Почетный гражданин города Харькова».

«Пожизненная стипендия Почетному гражданину Харькова составляет в месяц более 30 000 грн. И возникает вопрос, есть ли в перечне лиц, получающих эти выплаты, фамилия Аллы Александровской. У нее этот статус, она известна своими пророссийскими взглядами, выступала на Харьковской антимайдане во времена Революции Достоинства. Поговаривают, что она находится где-то в рф. Предоставляют ли ей стипендию из бюджета прифронтового города, то есть с наших налогов? Если предоставляют, то следующий вопрос будет таким: каким образом ей отправляют эти средства и куда? Еще возникает вопрос относительно спортсменки Яны Клочковой. Да, она является Почетным гражданином Харькова, она Олимпийская чемпионка. Но опять-таки получает ли она выплаты? Потому что ходят слухи, что Клочкова живет в Крыму», — объяснила цель своего запроса Галина Куц.

На это Игорь Терехов ответил, что такими обращениями «отдельные представители отдельных партий пытаются привлечь внимание к себе и своей политической силе, вынося в публичную плоскость вопросы, непосредственно не связанные с обороной города и восстановлением Харькова».

«Наш город имеет немало почетных граждан. Список длинный и неоднозначный, и принимался он коллегиально-депутатским корпусом не в один день и год. Так что, конечно, его необходимо пересматривать. Прозрачен и с учетом мнения общественности. Впрочем, в условиях войны такая широкая дискуссия невозможна и не нужна. Она только дестабилизирует публичное пространство и играет на руку противнику, а этого допустить нельзя. Лишать же звание кулуарно – еще ошибочно. Достаточно из нас того, что многих в свое время так награждали», – отметил Терехов.

«Команду тщательно проанализировать список почетных граждан Харькова я дал давно – после Победы недостойных людей будет из него вычеркнут. По закону, с учетом мнения жителей города и реалий», — заявил Терехов.

Читайте также: Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
09.08.2023, 11:18
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
09.08.2023, 07:46
В Харькове готовятся к комбинированному обучению с 1 сентября – Терехов
В Харькове готовятся к комбинированному обучению с 1 сентября – Терехов
09.08.2023, 15:34
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39
Поезда из Изюма, Харькова во Львов назначила на сентябрь Укрзалізниця
Поезда из Изюма, Харькова во Львов назначила на сентябрь Укрзалізниця
09.08.2023, 18:29

Новости по теме:

09:14
Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы
17:39
Два года нужно, чтобы восстановить все разрушенные здания в Харькове – Терехов
16:57
Харьков получит от Варшавы два подвижных состава метро – Терехов
16:39
Документы института протезирования для передачи Харькову изучают – Терехов
18:05
В Харькове в ста домах заменят внутридомовые системы отопления

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 17:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов уклонился от ответа, находятся ли в списке почетных граждан и получают стипендию в размере 30 000 грн. коммунистка Алла Александровская и олимпийская чемпионка Яна Клочкова.".