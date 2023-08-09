После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов уклонился от ответа, находятся ли в списке почетных граждан и получают стипендию в размере 30 000 грн. коммунистка Алла Александровская и олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

На днях депутат Харьковского областного совета Галина Куц в очередной раз обратилась к Харьковскому городскому совету и Игорю Терехову лично с запросом о бюджетных расходах за первое полугодие 2023 года на выплаты пожизненных стипендий людям, имеющим звание «Почетный гражданин города Харькова».

«Пожизненная стипендия Почетному гражданину Харькова составляет в месяц более 30 000 грн. И возникает вопрос, есть ли в перечне лиц, получающих эти выплаты, фамилия Аллы Александровской. У нее этот статус, она известна своими пророссийскими взглядами, выступала на Харьковской антимайдане во времена Революции Достоинства. Поговаривают, что она находится где-то в рф. Предоставляют ли ей стипендию из бюджета прифронтового города, то есть с наших налогов? Если предоставляют, то следующий вопрос будет таким: каким образом ей отправляют эти средства и куда? Еще возникает вопрос относительно спортсменки Яны Клочковой. Да, она является Почетным гражданином Харькова, она Олимпийская чемпионка. Но опять-таки получает ли она выплаты? Потому что ходят слухи, что Клочкова живет в Крыму», — объяснила цель своего запроса Галина Куц.

На это Игорь Терехов ответил, что такими обращениями «отдельные представители отдельных партий пытаются привлечь внимание к себе и своей политической силе, вынося в публичную плоскость вопросы, непосредственно не связанные с обороной города и восстановлением Харькова».

«Наш город имеет немало почетных граждан. Список длинный и неоднозначный, и принимался он коллегиально-депутатским корпусом не в один день и год. Так что, конечно, его необходимо пересматривать. Прозрачен и с учетом мнения общественности. Впрочем, в условиях войны такая широкая дискуссия невозможна и не нужна. Она только дестабилизирует публичное пространство и играет на руку противнику, а этого допустить нельзя. Лишать же звание кулуарно – еще ошибочно. Достаточно из нас того, что многих в свое время так награждали», – отметил Терехов.

«Команду тщательно проанализировать список почетных граждан Харькова я дал давно – после Победы недостойных людей будет из него вычеркнут. По закону, с учетом мнения жителей города и реалий», — заявил Терехов.