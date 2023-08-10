Добкин и Клочкова из бюджета Харькова деньги не получают — мэрия

В Харьковской мэрии сообщили, что часть почетных харьковчан не получает выплаты из городского бюджета. В том числе — бывший мэр города Михаил Добкин и олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

«К сведению всех заинтересованных, журналистов и просто неравнодушных. Алла Александровская, Яна Клочкова и Михаил Добкин стипендию Почетного гражданина города Харькова не получают», — написал в facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что список почетных харьковчан, к которому у отдельных политиков и общественников есть вопросы, необходимо пересмотреть «с учетом мнения общественности». Но после войны, ведь в ее условиях широкая дискуссия невозможна.

Перед этим депутат Харьковского облсовета Галина Куц возмутилась вероятной выплатой стипендий почетного харьковчанина бывшей коммунистке и активистке Антимайдана Алле Александровской и Яне Клочковой, о которой «ходят слухи, что Клочкова живет в Крыму».