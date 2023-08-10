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Добкин и Клочкова из бюджета Харькова деньги не получают — мэрия

Политика 10:29   10.08.2023
Оксана Горун
Добкин и Клочкова из бюджета Харькова деньги не получают — мэрия

В Харьковской мэрии сообщили, что часть почетных харьковчан не получает выплаты из городского бюджета. В том числе — бывший мэр города Михаил Добкин и олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

«К сведению всех заинтересованных, журналистов и просто неравнодушных. Алла Александровская, Яна Клочкова и Михаил Добкин стипендию Почетного гражданина города Харькова не получают», — написал в facebook  директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что список почетных харьковчан, к которому у отдельных политиков и общественников есть вопросы, необходимо пересмотреть «с учетом мнения общественности». Но после войны, ведь в ее условиях широкая дискуссия невозможна.

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Перед этим депутат Харьковского облсовета Галина Куц возмутилась вероятной выплатой стипендий почетного харьковчанина бывшей коммунистке и активистке Антимайдана Алле Александровской и Яне Клочковой, о которой «ходят слухи, что Клочкова живет в Крыму».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской мэрии сообщили, что часть почетных харьковчан не получает выплаты из городского бюджета. В том числе — бывший мэр города Михаил Добкин и олимпийская чемпионка Яна Клочкова".