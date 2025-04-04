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«Харьковский дух не сломить» — как реагируют в городе на атаки БпЛА

Общество 10:25   04.04.2025
Оксана Горун
«Харьковский дух не сломить» — как реагируют в городе на атаки БпЛА Фото: пресс-служба ХОВА

Что происходило на месте массированного обстрела в городе ночью с 3 на 4 апреля, рассказал в эфире нацмарафона директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Мы как раз перед включением разговаривали с главой района, которая была здесь на месте буквально через несколько минут после попадания, когда еще горели и взрывались автомобили. Она говорит, что людей согнать куда-нибудь в подвалы или в укрытие было почти невозможно. Все они держались вместе, друг друга поддерживали, друг другу помогали. Харьковский дух не сломить, как и украинский в целом», — сказал Сидоренко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отвечая на вопрос ведущего, он также отметил, что в Харькове постоянно продолжают проверки готовности укрытий и реагируют на жалобы населения, если какое-то из них оказывается закрытым во время тревоги.

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Напомним, он также рассказал, что под завалами двухэтажки в Харькове обнаружили фрагменты тел четырех человек. Поисковую операцию продолжают, так как есть подозрение, что под руинами может быть еще один человек — вероятно, ребенок. Ранее Харьковская областная прокуратура сообщала, что, по информации свидетелей, в одной из квартир, которая оказалась в эпицентре удара, жили супруги и их 12-летняя дочь. В другой квартире – 45-летний мужчина с матерью.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что происходило на месте массированного обстрела в городе ночью с 3 на 4 апреля, рассказал в эфире нацмарафона Юрий Сидоренко".