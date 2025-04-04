Под завалами в Харькове может быть ребенок — мэрия (видео)
Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харькове после налета БпЛА.
По состоянию на утро 4 апреля из-под руин разрушенной «Шахедом» двухэтажки в Харькове извлекли фрагменты тел четырех людей. Но поисковая операция продолжается.
«Есть подозрение, что там еще может быть один человек и, к сожалению, мы подозреваем, что это может быть ребенок», — сказал Сидоренко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
35 человек пострадали от ударов.
«Среди них также есть дети. К счастью, нет тяжелых, есть средняя и легкая тяжесть ранения», — отметил представитель мэрии.
По его словам, удары пришлись по трем локациям. На одной обошлось без жертв раненых. На другой — в районе пятиэтажек — пострадали 29 человек. Остальные — в двухэтажке. Там же погибли люди.
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«Мы точно знаем, что 28 домов пострадали, из них в трех повреждены конструктивы — это значит, что их будет ждать капитальный ремонт. Без электричества находятся четыре дома, без газа шесть, без тепла два дома многоквартирных. Работы по подключению продолжались всю ночь, ни на минуту не останавливались. Также выбито более 800 окон», — сообщил Сидоренко.
Он отметил, что в первую очередь закрывают окна на первом и втором этажах, чтобы избежать мародерства. Также идет уборка территории во дворах, в частности — там, где сгорели и разбиты более 20 машин. Жителям поврежденных домов предлагают отселиться в общежитие, однако на данный момент желающих нет.
Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2» (также известные как «Шахеды»).
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харькове после налета БпЛА".