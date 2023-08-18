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Сирський, Лебідь і Танцюра сьогодні можуть стати почесними харків’янами

Суспільство 07:20   18.08.2023
Олена Нагорна
Сирський, Лебідь і Танцюра сьогодні можуть стати почесними харків’янами Фото: Military Media Center

На позачерговій сесії Харківської міської ради, яка призначена на 10:00 18 серпня, першим депутати розглядатимуть питання про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Харкова”.

Проєкт рішення МГ “Об’єктив” надав один із депутатів міськради. У списку до затвердження – вісім кандидатів, серед яких вище військове керівництво України, начальники харківських військових вишів, командир військової частини, військовий лікар та представник Сил ТрО. Перелік, за який голосуватимуть депутати, виглядає так:

– Олександр Сирський, український військовий, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України;

– Юрій Лебідь, командувач Нацгвардії України з 25.02.2022 року по 08.07.2023 року;

– Ігор Танцюра, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ;

– Сергій Соколовський, начальник Національної академії Нацгвардії України, кандидат наук, генерал-лейтенант;

– Андрій Бережний, начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук, бригадний генерал;

– Олег Черкашин, командир військової частини А7402 (його підрозділ – 227-й батальйон 127-ї бригади ТрО – першим вийшов на кордон Харківської області з РФ під час весняного контрнаступу);

– Сергій Філіппов, військовий лікар, волонтер;

– Рустам Кривошея, начальник групи внутрішнього контролю командування Сил територіальної оборони ЗСУ, лейтенант.

Як повідомляли в ГО “Харківський антикорупційний центр”, у липні на довічні стипендії для 88 почесних громадян Харкова чи їхніх представників із міського бюджету витратили майже 3 мільйони гривень. По 33,5 тисячі отримали відомі політики, бізнесмени, багаторічні чиновники міськради, діячі науки та культури, спортсмени та військові.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 07:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На позачерговій сесії Харківської міської ради, яка призначена на 10:00 18 серпня, першим депутати розглядатимуть питання про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Харкова”.".