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До бюджету Харкова внесли зміни: на що виділили гроші

Економіка 11:00   18.08.2023
Оксана Горун
До бюджету Харкова внесли зміни: на що виділили гроші

18 серпня триває сесія Харківської міськради. Депутати, як завжди, засідають онлайн. Одне з найважливіших питань дня – внесення змін до бюджету Харкова.

Депутати проголосували за зміни. Зокрема, місто отримало субвенції з держбюджету, які направить на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, Харківській міській територіальній громаді передбачена субвенція з державного бюджету на: реалізацію проєктів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, – 491,5 млн грн; виплату грошової компенсації на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – 104,3 млн грн; виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території України – 24,2 млн грн“, – повідомила пресслужба мерії.

Крім того, у бюджеті передбачили черговий грошовий “транш” на забезпечення безплатного проїзду в міському транспорті (виділили ще 89 млн грн).

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На відновлення об’єктів теплозабезпечення Харкова направили 35 млн грн. На утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 150 млн грн. На реконструкцію мереж освітлення міста – 7,5 млн грн.

“Крім того, на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 12,5 млн грн”, – зазначили у міськраді.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 11:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 серпня триває сесія Харківської міськради. Депутати, як завжди, засідають онлайн. Одне з найважливіших питань дня – внесення змін до бюджету Харкова".