Сирський став почесним харків’янином – Терехов

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський отримав почесне звання “Почесний громадянин міста Харкова”.

Це рішення підтримали депутати Харківської міськради під час сесії 18 серпня, повідомив мер Ігор Терехов.

“Щойно на сесії депутатський корпус ухвалив одностайне рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Харкова» Олександру Сирському, Юрію Лебедю, Ігорю Танцюрі, Сергію Соколовському, Андрію Бережному, Олегу Черкашину, Сергію Філіппову і Рустаму Кривошеї. Бойові заслуги цих людей говорять самі за себе. Саме вони не дали захопити Харків, а тепер захищають наше місто”, – повідомив Терехов.

Звання почесних харків’ян отримали:

– Олександр Сирський, український військовий, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України;

– Юрій Лебідь, командувач Нацгвардії України з 25.02.2022 року по 08.07.2023 року;

– Ігор Танцюра, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ;

– Сергій Соколовський, начальник Національної академії Нацгвардії України, кандидат наук, генерал-лейтенант;

– Андрій Бережний, начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, кандидат технічних наук, бригадний генерал;

– Олег Черкашин, командир військової частини А7402 (його підрозділ – 227-й батальйон 127-ї бригади ТрО – першим вийшов на кордон Харківської області з РФ під час весняного контрнаступу);

– Сергій Філіппов, військовий лікар, волонтер;

– Рустам Кривошея, начальник групи внутрішнього контролю командування Сил територіальної оборони ЗСУ, лейтенант.