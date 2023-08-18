У Харкові перейменували вулиці з назвами, що були пов’язані з РФ

У Харкові більше не буде Оренбурзької та Луб’янської, а також вулиць, названих на честь Маяковського, Конєва, Бажанова тощо.

Чергову порцію об’єктів топоніміки в Харкові перейменували депутати міськради. Таке рішення підтримали під час сесії 18 серпня.

“Колишня вул. Оренбурзька носитиме ім’я братів Гипиків, вул. Маяковського – Миколи Хвильового, вул. Конєва стала вул. Гончарівською, а вул. Маршала Бажанова – вул. Чорноглазівською. Колишній пров. Халтуріна перейменували у пров. Академіка Померанчука, вул. Цілиноградську – у вул. Мирослава Мисли, вул. Луб’янську – у вул. Лубенську, пров. Петрашівський – у пров. Петра Франка, пров. Плеханівський – у пров. Петинський, а вул. Молодої Гвардії стала вул. Добровольців”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Мер міста Ігор Терехов пояснив логіку перейменувань.

“Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нас та нашу землю, частину – в пам’ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичі назви, які змінили за радянських часів. Крок за кроком йтимемо в цьому напрямку”, – сказав він.