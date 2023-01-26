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У Харкові пофарбували в колір крові мурал із Пушкіним

Політика 11:04   26.01.2023
Оксана Горун
У Харкові пофарбували в колір крові мурал із Пушкіним

Зображення російського поета в Харкові частково покрили червоною фарбою.

Фото мурала, який перестав бути чорно-білим, опублікував у Фейсбуці співзасновник організації “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Ще один пушкін у Харкові почервонів. Харків’яни показують своє ставлення до російської культури.”, – підписав Поздняков.

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    • Раніше декомунізатори заявили, що нарахували в Харкові чотири стінописи з Пушкіним. Їх, як і зображення поета Сергія Єсеніна, космонавта Юрія Гагаріна та маршала Жукова активісти вимагають зафарбувати. Проте міська влада не поспішає виконувати ці вимоги.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зображення російського поета в Харкові частково покрили червоною фарбою".