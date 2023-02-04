Радянську символіку за “Солдатом” на Павловому Полі пофарбували в червоний
Невідомі розмалювали червоною фарбою радянську символіку на вулиці 23 Серпня в Харкові.
Фото опублікував у Facebook співзасновник організації “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.
“У Харкові невідомі патріоти підсвітили червоним радянську символіку із зображенням кремля та серпом і молотом. Питання до міської влади. Скільки часу воно там ще буде?”, – написав Поздняков.
Варто зазначити, що на вулиці 23 Серпня за пам’ятником Воїнам-визволителям розташовані дві плити з написами “1941” та “1945”, а також пам’ятний камінь із перерахуванням стрілецьких дивізій, які отримали найменування “Харківські” за визволення міста у 1943 році. Остання масштабна реконструкція скверу проводилася у 2012-2013 роках “за підтримки нардепа від Партії регіонів Валерія Писаренка”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 14:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невідомі розмалювали червоною фарбою радянську символіку на вулиці 23 Серпня в Харкові.".