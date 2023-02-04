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Радянську символіку за “Солдатом” на Павловому Полі пофарбували в червоний

Політика 14:03   04.02.2023
Олена Нагорна
Радянську символіку за “Солдатом” на Павловому Полі пофарбували в червоний

Невідомі розмалювали червоною фарбою радянську символіку на вулиці 23 Серпня в Харкові.

Фото опублікував у Facebook співзасновник організації “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

“У Харкові невідомі патріоти підсвітили червоним радянську символіку із зображенням кремля та серпом і молотом. Питання до міської влади. Скільки часу воно там ще буде?”, – написав Поздняков.

Варто зазначити, що на вулиці 23 Серпня за пам’ятником Воїнам-визволителям розташовані дві плити з написами “1941” та “1945”, а також пам’ятний камінь із перерахуванням стрілецьких дивізій, які отримали найменування “Харківські” за визволення міста у 1943 році. Остання масштабна реконструкція скверу проводилася у 2012-2013 роках “за підтримки нардепа від Партії регіонів Валерія Писаренка”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 14:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невідомі розмалювали червоною фарбою радянську символіку на вулиці 23 Серпня в Харкові.".