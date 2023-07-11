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Радянські ордени зняли зі стел біля станції метро «23 серпня» у Харкові

Суспільство 12:32   11.07.2023
Вікторія Яковенко
Радянські ордени зняли зі стел біля станції метро «23 серпня» у Харкові Фото: “Деколонізація. Україна”

У Харкові, біля станції метро «23 серпня» демонтували макети радянських орденів.

Про це повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

«Поруч, розташовано величезний пам’ятник радянському солдату. Один з найбільших в Україні. І ми вважаємо, що його теж треба прибрати», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Пам’ятник Гагаріну планують демонтувати у Харкові – відповідь ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 12:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, біля станції метро «23 серпня» демонтували макети радянських орденів.".