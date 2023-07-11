Радянські ордени зняли зі стел біля станції метро «23 серпня» у Харкові
Фото: “Деколонізація. Україна”
У Харкові, біля станції метро «23 серпня» демонтували макети радянських орденів.
Про це повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».
«Поруч, розташовано величезний пам’ятник радянському солдату. Один з найбільших в Україні. І ми вважаємо, що його теж треба прибрати», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, біля станції метро «23 серпня» демонтували макети радянських орденів.".