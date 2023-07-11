Радянські ордени зняли зі стел біля станції метро «23 серпня» у Харкові

У Харкові, біля станції метро «23 серпня» демонтували макети радянських орденів.

Про це повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

«Поруч, розташовано величезний пам’ятник радянському солдату. Один з найбільших в Україні. І ми вважаємо, що його теж треба прибрати», – йдеться у повідомленні.