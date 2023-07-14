Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)

Російськомовний напис змінили на станції метро “Київська”.

Про це повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

«Була «Киевская» – стала «Київська». Нарешті демонтовано російськомовний напис на однойменній станції метро у Харкові», – йдеться у повідомленні