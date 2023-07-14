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Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)

Суспільство 13:13   14.07.2023
Вікторія Яковенко
Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)

Російськомовний напис змінили на станції метро “Київська”.

Про це повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

«Була «Киевская» – стала «Київська». Нарешті демонтовано російськомовний напис на однойменній станції метро у Харкові», – йдеться у повідомленні

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Фото: “Деколонізація. Україна”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російськомовний напис змінили на станції метро “Київська”.".