Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)
Російськомовний напис змінили на станції метро “Київська”.
Про це повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».
«Була «Киевская» – стала «Київська». Нарешті демонтовано російськомовний напис на однойменній станції метро у Харкові», – йдеться у повідомленні
Читайте також: Радянські ордени зняли зі стел біля станції метро «23 серпня» у Харкові
Новини за темою:
Ви читали новину: «Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російськомовний напис змінили на станції метро “Київська”.".