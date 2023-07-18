«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации

В Харькове продолжается процесс дерусификации – впереди переименование нескольких улиц в городе.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«У нас проходит процесс дерусификации. И для нас это очень знаково, потому что мы переименовали бывший парк культуры и отдыха имени Горького, убрали из названия Горького. Кроме этого хочу сказать, что у нас очень много улиц, изменивших названия. Впереди у нас есть улицы, которые тоже будут менять названия. Мы постепенно приходим к тому, чтобы изжить с обихода, изжить из жизни харьковчан эти русские топонимы», — сказал мэр.