«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
В Харькове продолжается процесс дерусификации – впереди переименование нескольких улиц в городе.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«У нас проходит процесс дерусификации. И для нас это очень знаково, потому что мы переименовали бывший парк культуры и отдыха имени Горького, убрали из названия Горького. Кроме этого хочу сказать, что у нас очень много улиц, изменивших названия. Впереди у нас есть улицы, которые тоже будут менять названия. Мы постепенно приходим к тому, чтобы изжить с обихода, изжить из жизни харьковчан эти русские топонимы», — сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается процесс дерусификации – впереди переименование нескольких улиц в городе.".