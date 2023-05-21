Предлагали 100 тысяч: номер Кернеса хотели продать на аукционе, но не вышло

Аукцион по продаже номера телефона экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, который объявлял бывший советник руководителя Администрации президента Юрий Чевордов, не состоялся. Его закрыли по просьбе Кирилла Кернеса, сына покойного городского головы.

Накануне Чевордов сообщил в Facebook, что обнаружил номер 050-323-04-03 в свободной продаже на сайте Vodafone и сразу же его купил. Речь о телефоне, публично обнародованном Кернесом во время предвыборной кампании 2010 года и в 2011 году отданном его помощнице для приема заявок от харьковчан.

“Для кого-то этот номер может быть ценной коллекционной вещью, для кого-то каким-то своим символом, кому-то просто интересно быть тем самым наследником Кернеса, например, в этом. А для любого, даже потенциального кандидата в мэры Харькова, номер вообще находка. Артефакт. Даже не надо вставлять в телефон”, — написал Чевордов.

Часть денег он обещал направить на покупку необходимых вещей для харьковских подразделения ВСУ. Стартовой ценой установил 10 тысяч гривен, но спустя несколько часов, когда ставка достигла 100 тысяч, досрочно его закрыл.

“Мне позвонил Кирилл Кернес и объяснил, что номер этот был в суматохе просто забыт и оказался в свободной продаже. Но для семьи он важен. Номер возвращается в семью. Мы договорились с Кириллом, что поддержка ВСУ будет оказана в любом случае, как и было заявлено”, — пояснил он.

Читайте также: Сын Кернеса предлагает назвать парк Горького в Харькове в честь отца