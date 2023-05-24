Харьковчане вновь могут звонить на номер Кернеса, а ВСУ передали 110 тыс грн
Кирилл Кернес, который ранее попросил не продавать на аукционе телефонный номер его отца, экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщил, что передал защитникам Харькова больше той суммы, которую предлагали за лот — 110 тысяч гривен.
«Интересный лот, не менее оригинальная идея, хорошее дело», — написал Кирилл Кернес в Facebook.
Он также рассказал, что номер отца 050-323-04-03 оставляет себе, и харьковчане снова могут звонить на него и сообщать о своих проблемах.
Напомним, что аукцион объявлял журналист и медиаэксперт Юрий Чевордов. Номер, который Геннадий Кернес использовал во время предвыборной кампании 2010 года, он купил на сайте Vodafone. Часть денег Чевордов обещал направить на помощь ВСУ. Когда ставка достигла 100 тысяч гривен, он досрочно закрыл аукцион по просьбе Кирилла Кернеса. Тот объяснил, что номер важен для его семьи.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 22:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кирилл Кернес, который ранее попросил не продавать на аукционе телефонный номер его отца, экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщил, что передал защитникам Харькова больше той суммы, которую предлагали за лот — 110 тысяч гривен.".