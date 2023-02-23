Сегодня 23 февраля: какой праздник и день в истории

23 февраля по церковному календарю – память мученика Харалампия. В этот день Янукович сбежал в РФ, Турчинов стал и.о. президента, а год назад, за несколько часов до начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине ввели режим ЧП.

Праздники и памятные даты 23 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 23 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день стерилизации животных.

23 февраля в истории

23 февраля 303 года римский император Диоклетиан приказал уничтожить христианскую церковь в Никомедии. Это дало начало восьми годам гонений христиан, во время которых замучели и казнили сотни верующих. Значительное количество христианских святых мучеников погибли именно во времена гонений, организованных Диоклетианом.

23 февраля 1893 года немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель (который по его фамилии сейчас называют дизельным).

Перед тем, как создать двигатель внутреннего сгорания, Дизель провел ряд менее успешных экспериментов. Один из них чуть не стоил изобретателю жизни. Тогда Дизель работал с паровой машиной, в которой использовал пары аммиака. В ходе испытаний этот механизм взорвался — в результате изобретатель провел много месяцев в больнице. В результате инцидента в течение всей жизни у него были проблемы со здоровьем и зрением. Но от идеи создать двигатель Дизель не отказался. Над двигателем внутреннего сгорания он проработал несколько лет. Первая теория, которую он опубликовал в трактате, оказалась ошибочной, так что впоследствии он ее исправил и подал заявку на патент уже на исправленную версию.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которым возложила исполнение обязанностей президента Украины на главу ВР Александра Турчинова. После этого депутаты начали формировать новое коалиционное большинство, чтобы создать новый Кабмин. Также в этот день ВР приняла постановление о передаче в государственную собственность резиденции Виктора Януковича в Межгорье. Закрытую территорию, где жил экс-президент-беглец открыли для посетителей. Сам Янукович, по данным тогдашнего и.о. министра МВД Украины Арсена Авакова, 23 февраля, прибыл в Крым. Перед этим он записал последнее интервью, в котором обратился к украинцам, в Харькове и пытался вылететь за пределы страны самолетом из Донецка. Однако там его остановили пограничники. Так что бежать Януковичу пришлось другим путем. В Крыму экс-президент остановился в одном из частных санаториев. Оттуда пытался добраться до аэропорта Бельбек, однако там его уже ждали Аваков с главой СБУ Наливайченко. Янукович развернулся на полпути в Бельбек и остановился в частной резиденции в районе Балаклавы. Там он написал заявление об отказе от государственной охраны.

А после «в сопровождении Андрея Клюева тремя машинами отбыл в неизвестном направлении, отключив все виды связи». Впоследствии стало известно, что «неизвестное направление» – это в РФ. Именно там Янукович появился, заявил, что он «легитимный» и сломал ручку во время пресс-конференции.

23 февраля 2014 года в Харьков после «бегства на сутки» вернулся мэр Геннадий Кернес. Он дал пресс-конференцию прямо в аэропорту «Харьков», где заявил, что «Янукович – это уже история».

Кенес сообщил, что за сутки слетал в РФ, а затем — Женеву, заверил, что не собирается покидать пост и менять место жительства. А также проинформировал, что никогда не был близок к беглому экс-президенту. Параллельно с возвращением Кернеса в Харькове прошла первая акция сепаратистов. Вначале они собрались якобы для защиты памятника Ленину на площади Свободы, который хотели накануне снести евромайдановцы. Памятник огородили металлическим забором и вывесили большую георгиевскую ленту. Кернес по возвращении пообщался в окружении милиции с помощью мегафона отдельно с представителями Евромайдана и «защитниками Ленина».

23 февраля 2022 года – в последний день перед полномасштабным вторжением РФ в Украину – Киев посетили президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа.

Верховная Рада Украины ввела в стране режим Чрезвычайного положения. При этом мэр Харькова Игорь Терехов успокаивал жителей города, убеждая, что ЧП — это предупредительное мероприятие.

Церковный праздник 23 февраля

23 февраля христиане чтят память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц. Харалампий являлся епископом фессалийского города Магнезии. Его в очень почтенном возрасте (по утверждениям церковных источников, Харалампию было 113 лет) подвергли пыткам за христианскую веру по приказу правителя области.

Святой при этом обращался к мучителям: «Спасибо вам, братия, вы восстановили дух мой!» Увидев терпение старца, два воина – Порфирий и Ваптос поверили в Христа, за что им сразу отсекли головы мечом. Три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были замучены насмерть. Военачальник Лукий бросился сам терзать мученика, но у него отнялись руки. Правитель Лукиан плюнул в лицо святого – и голову Лукиана развернуло назад. Тогда Лукий начал молить Харалампия о пощаде, и по молитве святого оба мучителя исцелились. Многие свидетели этих чудес поверили в Христа. Среди них был и Лукий. Лукиан же донес обо всех событиях императору, и тот распорядился привести Харалампия к себе.

По приказу императора, мученика подвергли еще более жестоким пыткам, однако он оставался невредимым. Следя за этим, в Христа поверила даже дочь императора Галина, которая дважды разрушила идолов в языческом храме. Во время пыток произошло землетрясение. Так что даже император поколебался в своих языческих убеждениях, но все же приказал отсечь голову мученику. Однако Харалампий умер мирно – до смертной казни. А дочь императора – блаженная Галина похоронила тело мученика с большмими почестями.

Народные приметы

Морозы в этот день — к теплой весне.

Если вороны сидят на верхних ветвях деревьев, ждите снегопадов.

Что нельзя делать 23 февраля

Мужчинам категорически запрещено работать.

Нельзя есть рыбу, раков и морепродукты.

Не рекомендуется давать взаймы хлеб, деньги или соль.