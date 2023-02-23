Сьогодні 23 лютого: яке свято та день в історії

23 лютого за церковним календарем – пам’ять мученика Харалампія. Цього дня Янукович втік до РФ, Турчинов став в.о. президента, а рік тому, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні запровадили режим НС.

Свята та пам’ятні дати 23 лютого

Державні та професійні свята України 23 лютого не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день стерилізації тварин.

23 лютого в історії

23 лютого 303 року римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомедії. Це дало початок восьми рокам гонінь християн, під час яких замучили та стратили сотні віруючих. Значна кількість християнських святих мучеників загинула саме за часів гонінь, організованих Діоклетіаном.

23 лютого 1893 року німецький інженер Рудольф Дизель отримав патент на створений ним двигун (який на прізвище зараз називають дизельним).

Перед тим, як створити двигун внутрішнього згоряння, Дизель провів низку менш успішних експериментів. Один із них мало не коштував винахіднику життя. Тоді Дизель працював із паровою машиною, в якій використовував пари аміаку. У ході випробувань цей механізм вибухнув – у результаті винахідник провів багато місяців у лікарні. Унаслідок інциденту протягом усього життя в нього були проблеми зі здоров’ям та зором. Але від ідеї створити двигун Дизель не відмовився. Над двигуном внутрішнього згоряння він працював кілька років. Перша теорія, яку він опублікував у трактаті, виявилася помилковою, тож згодом він її виправив і подав заявку на патент уже на виправлену версію.

23 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою поклала виконання обов’язків президента України на голову ВР Олександра Турчинова. Після цього депутати почали формувати нову коаліційну більшість, щоби створити новий Кабмін. Також цього дня ВР ухвалила постанову про передачу до державної власності резиденції Віктора Януковича в Межигір’ї. Закриту територію, де мешкав експрезидент-утікач, відкрили для відвідувачів. Сам Янукович, за даними тодішнього в.о. міністра МВС України Арсена Авакова, 23 лютого прибув до Криму. Перед цим він записав останнє інтерв’ю, в якому звернувся до українців, у Харкові та намагався вилетіти за межі країни літаком із Донецька. Однак там його зупинили прикордонники. Тож тікати Януковичу довелося іншим шляхом. У Криму експрезидент зупинився в одному із приватних санаторіїв. Звідти намагався дістатися аеропорту Бельбек, проте там на нього вже чекали Аваков із головою СБУ Наливайченком. Янукович розвернувся на півдорозі до Бельбека та зупинився в приватній резиденції в районі Балаклави. Там він написав заяву про відмову від державної охорони.

А після “в супроводі Андрія Клюєва трьома машинами відбув у невідомому напрямку, відключивши всі види зв’язку”. Згодом стало відомо, що “невідомий напрямок” – це до РФ. Саме там Янукович з’явився, заявив, що він “легитимный” та зламав ручку під час пресконференції.

23 лютого 2014 року до Харкова після “втечі на добу” повернувся мер Геннадій Кернес. Він дав пресконференцію просто в аеропорту “Харків”, де заявив, що “Янукович – це вже історія”.

Кенес повідомив, що за добу злітав до РФ, а потім – у Женеву, запевнив, що не збирається залишати посаду та міняти місце проживання. А також поінформував, що ніколи не був близьким до експрезидента. Паралельно з поверненням Кернеса у Харкові відбулася перша акція сепаратистів. Спочатку вони зібралися нібито для захисту пам’ятника Леніну на площі Свободи, який хотіли напередодні знести євромайданівці. Пам’ятник обгородили металевим парканом та вивісили велику георгіївську стрічку. Кернес після повернення поспілкувався в оточенні міліції за допомогою мегафону окремо з представниками Євромайдану та “захисниками Леніна”.

23 лютого 2022 року – в останній день перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну – Київ відвідали президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа.

Верховна Рада України запровадила в країні режим Надзвичайного стану. При цьому мер Харкова Ігор Терехов заспокоював мешканців міста, переконуючи, що НС – це запобіжний захід.

Церковне свято 23 лютого

23 лютого християни вшановують пам’ять священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Вантоса та трьох мучениць. Харалампій був єпископом фессалійського міста Магнезії. Його в дуже поважному віці (за твердженнями церковних джерел, Харалампію було 113 років) піддали тортурам за християнську віру за наказом правителя області.

Святий при цьому звертався до мучителів: “Дякую вам, браття, ви відновили дух мій!” Побачивши терпіння старця, два воїни – Порфирій і Ваптос повірили в Христа, за що їм відразу відсікли голови мечем. Три жінки, які були при стражданнях єпископа Харалампія, також стали прославляти Христа й негайно були замучені. Воєначальник Лукій кинувся сам терзати мученика, але в нього віднялися руки. Правитель Лукіан плюнув у обличчя святого – і голову Лукіана розвернуло назад. Тоді Лукій почав молити Харалампія про пощаду, й за молитвою святого обидва мучителі зцілилися. Багато свідків цих чудес повірили в Христа. Серед них був і Лукій.

Лукіан же доніс про всі події імператору, й той розпорядився привести Харалампія до себе. За наказом імператора, мученика піддали ще жорстокішим тортурам, проте він залишався неушкодженим. Споглядаючи за цим, у Христа повірила навіть дочка імператора Галина, яка двічі зруйнувала ідолів у язичницькому храмі. Під час тортур стався землетрус. Тож навіть імператор повагався у своїх язичницьких переконаннях, але все ж наказав відсікти голову мученику. Проте Харалампій помер мирно – до страти. А дочка імператора – блаженна Галина поховала тіло мученика з великою честю.

Народні прикмети

Морози в цей день до теплої весни.

Якщо ворони сидять на верхніх гілках дерев, чекайте снігопадів.

Що не можна робити 23 лютого

Чоловікам категорично заборонено працювати.

Не можна їсти рибу, раків та морепродукти.

Не рекомендується позичати хліб, гроші або сіль.