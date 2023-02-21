День патріота відзначать у Харкові 22 лютого

У середу, 22 лютого, у Харкові відбудеться захід, присвячений роковинам теракту біля Палацу спорту, який забрав життя чотирьох людей.

Цьогоріч День патріота відзначатимуть біля меморіальної дошки в Іоано-Богословському храмі ПЦУ, розповів МГ “Об’єктив” один з координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

“О 13:00 вшануємо пам’ять наших героїв, яких російські терористи вбили під час мирної ходи біля Палацу спорту у 2015 році. За рік до цього харків’яни зірвали розчленування України, що дало можливість на вісім років затримати початок повномасштабної війни та краще підготуватись до народного опору. Це традиційна акція (у минулі роки вона проходила біля каменю), куди ми запрошуємо учасників тих подій, рідних героїв, активістів та всіх, хто продовжує боротьбу за свободу і незалежність України!”, – зазначив Чистилін.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту під час мирного “Маршу гідності” пролунав вибух. На місці тоді загинули двоє – 52-річний євромайданівець Ігор Толмачов та 37-річний підполковник міліції Вадим Рибальченко. У лікарні наступного дня помер 15-річний Данило Дідік, згодом – студент Микола Мельничук, незадовго до цього йому виповнилося 18.

28 грудня 2019-го трьох обвинувачених у справі – Віктора Тетюцького, Володимира Дворнікова та Сергія Башликова – визнали винними, проте вже наступного дня їх передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення полонених. Провину вони не визнали.