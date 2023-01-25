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Терехов наказав перейменувати школу №11 у Харкові у пам’ять Дані Дідіка

Суспільство 15:39   25.01.2023
Оксана Якушко
Терехов наказав перейменувати школу №11 у Харкові у пам’ять Дані Дідіка

Перейменувати школу, де навчався загиблий у теракті біля Палацу спорту Даня Дідік, намагалися 7 років з моменту його смерті.

Мер Харкова Ігор Терехов доручив першому заступнику Харківського міського голови Олександру Новаку і директору департаменту освіти Ользі Деменко підготувати проект рішення про перейменування харківської школи №11 на честь Дані Дідіка.

Про це повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

«Найважливіша, персонально для мене, новина з сьогоднішньої позачергової сесії Харківська Міська Рада. Ігор Терехов дав доручення Олександру Новаку і Ользі Деменко підготоувати проект рішення про перейменування харківської школи # 11 на честь Дані Дідіка. Сподіваюсь, що рішення буде підготовлено і прийнято вже на наступній сесії міськради!» – написав на сторінці в Facebook Ігор Черняк.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 15:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перейменувати школу, де навчався загиблий у теракті біля Палацу спорту Даня Дідік, намагалися 7 років з моменту його смерті.".