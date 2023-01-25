Live
  • Среда 25.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
    • 🟢

Терехов приказал переименовать школу №11 в Харькове в память Дани Дидика

Общество 15:39   25.01.2023
Оксана Якушко
Терехов приказал переименовать школу №11 в Харькове в память Дани Дидика

Переименовать школу, в которой учился погибший в теракте у Дворца спорта Даня Дидик, пытались 7 лет с момента его смерти.

Мэр Харькова Игорь Терехов поручил первому заместителю Харьковского городского головы Александру Новаку и директору Департамента образования Харькова Ольге Деменко подготовить проект решения о переименовании харьковской школы №11 в честь Дани Дидика.

Об этом сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

«Самая важная, персонально для меня, новость с сегодняшней внеочередной сессии Харьковского городского совета. Игорь Терехов дал поручение Александру Новаку и Ольге Деменко подготовить проект решения о переименовании харьковской школы №11 в честь Дани Дидика. Надеюсь, что решение будет подготовлено и принято уже на следующей сессии горсовета!» – написал на своей странице в Facebook Игорь Черняк.

Читайте также: Подростки в Ивано-Франковской области и волонтеры в Харькове сыграли футбольные матчи в честь Дани Дидика (фото)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:21
Будет заниматься закупками. У мэра Харькова Терехова – новый заместитель
22:10
Армия РФ может попытаться перейти госграницу на Купянском направлении — ГУР
21:09
Вакцинация детей от Covid-19 в Харькове. Что нужно знать
20:37
Терехов показал Северную Салтовку верховному комиссару ООН по делам беженцев
20:18
Разминирование сельхозугодий Харьковщины приостановили из-за погоды — ГСЧС

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов приказал переименовать школу №11 в Харькове в память Дани Дидика»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 15:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переименовать школу, в которой учился погибший в теракте у Дворца спорта Даня Дидик, пытались 7 лет с момента его смерти.".