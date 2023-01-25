Терехов приказал переименовать школу №11 в Харькове в память Дани Дидика
Переименовать школу, в которой учился погибший в теракте у Дворца спорта Даня Дидик, пытались 7 лет с момента его смерти.
Мэр Харькова Игорь Терехов поручил первому заместителю Харьковского городского головы Александру Новаку и директору Департамента образования Харькова Ольге Деменко подготовить проект решения о переименовании харьковской школы №11 в честь Дани Дидика.
Об этом сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.
«Самая важная, персонально для меня, новость с сегодняшней внеочередной сессии Харьковского городского совета. Игорь Терехов дал поручение Александру Новаку и Ольге Деменко подготовить проект решения о переименовании харьковской школы №11 в честь Дани Дидика. Надеюсь, что решение будет подготовлено и принято уже на следующей сессии горсовета!» – написал на своей странице в Facebook Игорь Черняк.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 15:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переименовать школу, в которой учился погибший в теракте у Дворца спорта Даня Дидик, пытались 7 лет с момента его смерти.".