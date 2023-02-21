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День патриота отметят в Харькове 22 февраля

Общество 20:14   21.02.2023
Елена Нагорная
День патриота отметят в Харькове 22 февраля

В среду, 22 февраля, в Харькове состоится мероприятие, посвященное годовщине теракта возле Дворца спорта, унесшего жизни четырех человек.

День патриота в этом году будут отмечать у мемориальной доски в Иоанно-Богословском храме ПЦУ, рассказал МГ «Объектив» один из координаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

«В 13:00 почтим память наших героев, которых российские террористы убили во время мирного шествия возле Дворца спорта в 2015 году. За год до этого харьковчане сорвали расчленение Украины, что позволило на восемь лет задержать начало полномасштабной войны и лучше подготовиться к народному сопротивлению. Это традиционная акция (в прошлые годы она проходила у камня), куда мы приглашаем участников тех событий, родных героев, активистов и всех, кто продолжает борьбу за свободу и независимость Украины!», — отметил Чистилин.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта во время мирного «Марша достоинства» прогремел взрыв. На месте тогда погибли двое — 52-летний евромайдановец Игорь Толмачев и 37-летний подполковник милиции Вадим Рыбальченко. В больнице на следующий день умер 15-летний Даниил Дидик, чуть позже — студент Николай Мельничук, незадолго до этого ему исполнилось 18.

28 декабря 2019-го трех обвиняемых по делу — Виктора Тетюцкого, Владимира Дворникова и Сергея Башлыкова — признали виновными, однако уже на следующий день их передали на неподконтрольные территории во время взаимного освобождения пленных. Вину они не признали.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 20:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 февраля, в Харькове состоится мероприятие, посвященное годовщине теракта возле Дворца спорта, унесшего жизни четырех человек.".