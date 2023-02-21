День патриота отметят в Харькове 22 февраля
В среду, 22 февраля, в Харькове состоится мероприятие, посвященное годовщине теракта возле Дворца спорта, унесшего жизни четырех человек.
День патриота в этом году будут отмечать у мемориальной доски в Иоанно-Богословском храме ПЦУ, рассказал МГ «Объектив» один из координаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.
«В 13:00 почтим память наших героев, которых российские террористы убили во время мирного шествия возле Дворца спорта в 2015 году. За год до этого харьковчане сорвали расчленение Украины, что позволило на восемь лет задержать начало полномасштабной войны и лучше подготовиться к народному сопротивлению. Это традиционная акция (в прошлые годы она проходила у камня), куда мы приглашаем участников тех событий, родных героев, активистов и всех, кто продолжает борьбу за свободу и независимость Украины!», — отметил Чистилин.
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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта во время мирного «Марша достоинства» прогремел взрыв. На месте тогда погибли двое — 52-летний евромайдановец Игорь Толмачев и 37-летний подполковник милиции Вадим Рыбальченко. В больнице на следующий день умер 15-летний Даниил Дидик, чуть позже — студент Николай Мельничук, незадолго до этого ему исполнилось 18.
28 декабря 2019-го трех обвиняемых по делу — Виктора Тетюцкого, Владимира Дворникова и Сергея Башлыкова — признали виновными, однако уже на следующий день их передали на неподконтрольные территории во время взаимного освобождения пленных. Вину они не признали.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 20:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 февраля, в Харькове состоится мероприятие, посвященное годовщине теракта возле Дворца спорта, унесшего жизни четырех человек.".