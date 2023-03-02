Сьогодні 2 березня: яке свято та день в історії

2 березня 1918 року ухвалили закон про громадянство УНР. 1992 року почалася Придністровська війна. А рік тому армія РФ вдарила по будівлі поліції та корпусу ХНУ в Харкові, а також не влучила по будівлі мерії.

Свята та пам’ятні дати 2 березня

Державні та професійні свята України 2 березня не відзначають. Нема також значних світових подій.

2 березня в історії

2 березня 1918 року Українська Центральна рада ухвалила перший закон про громадянство УНР. Згідно з ним громадянином Української Народної Республіки вважалася особа, яка народилася, постійно проживала на території України та отримала свідоцтво про належність до громадян УНР. Подвійне громадянство виключалося. Після перевороту та приходу до влади гетьмана Скоропадського було ухвалено новий закон про громадянство від 2 липня 1918 року, проте він був майже повністю “списаний” з попереднього.

2 березня 1969 року розпочався збройний конфлікт між СРСР та Китаєм на острові Даманський (Чженьбао дао).

Причина конфлікту була закладена ще при визначенні кордонів між Російською імперією та імперією Цін. Тоді росіяни домоглися того, що кордон пройшов китайським берегом річок, а всі острови й, відповідно, русла річок належали Росії. Згодом це стало напружувати ситуацію в прикордонні, а після виникнення “ідеологічного конфлікту” між СРСР та комуністичним Китаєм давні прикордонні непорозуміння переросли у збройне протистояння. За радянською версією, 2 березня 1969 року китайці порушили кордон та напали на радянський прикордонний загін. За версією Китаю – радянські військові перейшли кордон, а китайці – захищалися. У подальші бойові дії було залучено регулярні війська, важку техніку та навіть авіацію. Втрати по обидва боки були значними. 20 жовтня сторони все ж таки сіли за стіл переговорів і домовилися переглянути кордони. Проте млява історія з річковими островами тягнулася до 2000-х. При розпаді СРСР у 1991 році право на Чженьбао дао та низку сусідніх островів визнали за Китаєм, а остаточно це рішення закріпили у 2004 році. Більшість островів, що знаходилися на південь від фарватеру річки Уссурі РФ повернула КНР, а кілька (у тому числі Великий Уссурійський) країни поділили. Зараз офіційна позиція КНР полягає в тому, що в 1969 році мала місце радянська агресія на Даманському, і РФ цього не заперечує через побоювання зіпсувати відносини з “великим братом”.

2 березня 1992 року почалася Придністровська війна. Її передісторія тривала – витоки можна шукати мінімум у перших десятиліттях XX століття, коли в СРСР було створено Молдавську АРСР зі столицею в Тирасполі. Вона проіснувала з 1924 до 1940 року і включала Придністров’я та частину сучасної України. 2 серпня 1940 року Тирасполь та 6 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР увійшли до складу утвореної Молдавської РСР. Про історію своєї “незалежності” від Кишинева в Придністров’ї згадали у 1990 році, проголосивши 2 вересня про суверенітет від Молдови (ще в рамках агонізуючого СРСР). 25 серпня 1991 року ніким не визнана “Придністровська Молдавська республіка” ще раз оголосила свою незалежність. При цьому влада “незалежної республіки” відверто орієнтувалася на Москву та розраховувала на підтримку 14-ї армії, яка дислокувалася (і зараз дислокується) у Придністров’ї. 27 серпня парламент Республіки Молдова ухвалив свою декларацію про незалежність – включаючи територію на лівому березі Дністра.

Після цього керівництво Молдови звернулося до уряду СРСР, вимагаючи “розпочати переговори з урядом Придністров’я з метою припинення нелегальної окупації території Республіки Молдова та негайного виведення радянських військ”. У фазу силового протистояння ситуація перейшла 2 березня 1992 року. Все почалося з провокації – було розстріляно машину з міліціонерами міста Дубоссари, загинув начальник поліції. Хто саме вбив поліцейських, досі невідомо – сторони закидають одна одній (відповідно – поліції Молдови та придністровським спецслужбам). У результаті підрозділи армії та поліції Молдови увійшли до Дубоссар. Вони розраховували перерізати трасу Тирасполь – Рибниця та розділити так звану “ПМР”, щоб згодом встановити суверенітет Молдови над цією територією.

Проте загони “ПМР”, озброєні тяжкою військовою технікою 14-ї армії, відбили наступ. Самі частини російської армії заявили, що потрапили під артилерійський вогонь молдавської армії та наступного разу “змушені будуть відповідати”. У липні відбулася найбільша битва цієї війни – за місто Бендери. Армія невизнаної “ПМР” вже відверто воювала на російських танках (або, як продемонструвала подальша практика російських гібридних воєн, це вже тоді були знайомі нам “ихтамнеты”). Результатом цього стали переговори та підписання 21 липня 1992 (у Москві) угоди про принципи врегулювання конфлікту в Придністров’ї. З того часу конфлікт заморожений, а в Придністров’ї перебувають російські так звані “миротворці”.

2 березня 2022 року російська армія завдала другого (після удару по ХОВА) ракетного удару по центру Харкова. Перша з ракет знищила корпус ХНУ ім. Каразіна на вул. Жон Мироносиць.

Друга вдарила поруч – по будівлі СБУ та ГУ Нацполіції Харківщини. Як потім розповіли головний поліцейський Харківщини Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов, вони обоє перебували в цій будівлі в момент “прильоту”. Там проходила нарада. Після того, як поруч ударила перша ракета, учасники наради зрозуміли, що метою є саме будівля поліції, і почали переміщатися до укриття, проте в результаті опинилися під завалами. У будівлі почалася пожежа.

Керівництво області та поліції вижило. Але внаслідок атаки були загиблі.

Наступний “приліт” 2 березня, мабуть, мав припасти по будівлі Харківської міськради.

Проте російські терористи знову не влучили – у результаті в мерії вилетіли вікна, суттєво постраждали історичні будівлі поряд – зокрема Палац праці.

Церковне свято 2 березня

2 березня християни вшановують пам’ять великомученика Феодора Тирона. Воїна Феодора під час гонінь на християн імператора Максиміана разом з іншими християнами змушували зректися Христа і принести жертву ідолам. Коли ж він відмовився, Феодора піддали жорстоким мукам і кинули до в’язниці. Там він молився та був утішений явленням Ісуса Христа. Після цього мученика знов піддавали тортурам, а побачивши його непохитність, засудили на спалення. Святий Феодор сам зійшов на багаття та з молитвою віддав Богові душу. Це сталося близько 305 року.

Народні прикмети

Якою буде погода 2 березня, таким буде все літо.

Густий туман зранку – до холодного травня.

Що не можна робити 2 березня

У цей день не можна дивитися на нічне небо.