Сьогодні 2 березня: яке свято та день в історії

2 березня 1836 року Техас проголосив незалежність від Мексики. У 1918-му Українська Центральна Рада ухвалила перший закон про громадянство УНР. У 1933-му відбулася прем’єра культового американського фільму “Кінг Конг”. У 1969-му почався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський (Чженьбао-дао). У 1983-му продемонстрували перший CD-диск. У 1992-му почалася Придністровська війна. У 2022-му російська армія завдала другого ракетного удару по центру Харкова.

Свята та пам’ятні дати 2 березня

2 березня – Міжнародний день відкритих даних (перша субота березня) та Всесвітній день психічного здоров’я підлітків.

Також відзначають: День народження компакт-диска, Міжнародний день рятування кішок.

2 березня в історії

2 березня 1836 року на з’їзді американців Техасу проголосили незалежність штату від Мексики.

На цей момент Техас уже воював за свою свободу. Історія його відокремлення від Мексики та подальшого входження до складу США почалася за десятиліття до цього. Мексика, яка була іспанською колонією, відвоювала та проголосила незалежність, а потім – республіку у 1824 році. У конституції закріпили федеративний устрій: 19 штатів та чотири території. Техас став однією з мексиканських провінцій. Уже на той час на території штату було чимало англомовних поселень. Політика мексиканського уряду до певного часу сприяла новим поселенцям. Поступово вони склали більшість населення.

Ще починаючи з 1827 року, США кілька разів робили мексиканцям пропозиції про купівлю штату (це була нормальна практика – саме таким чином США приєднали до себе ряд штатів, зокрема Аляску, яку, як відомо, купили в Росії). Проте мексиканський уряд методично відхиляв пропозиції, хоча ціна зростала – з 1 до 5 млн доларів. Паралельно з відмовами від пропозицій США уряд посилював імміграційне законодавство, скасовуючи пільги для англомовних поселенців. Але заходи, вочевидь, запізнилися. Адже в 1834 році в Техасі на противагу 30 тисячам англомовних жителів було лише 7800 мексиканців. Першим маркером невдоволення місцевих жителів було розміщення столиці території – тоді вона була далеко на півдні (зараз це – мексиканський штат Коауїла). Ті, хто переїхав до Техасу зі США, були незадоволені відсутністю певних свобод, до яких звикли (наприклад, свободи віросповідання – в Мексиці превалював католицизм, принесений сюди іспанцями). Існували й економічні суперечності, різне ставлення до питань рабовласництва тощо.

Ситуацію загострили спроби мексиканського уряду провести централізацію влади, відходячи від первісного федералізму. Після виходу відповідного закону в 1833 році в Техасі скликали конвенцію поселенців, де делегати вперше чітко сформулювали вимогу виділити їхні території окремий штат. На це президент Мексики Антоніо Лопес де Санта-Анна не погодився.

Керівника колонії поселенців Стівена Остіна, який їздив на переговори, ув’язнили. Слідом Санта-Анна своїм указом розпустив законодавчі збори штатів і наказав роззброїти місцеві військові з’єднання, а також скасував конституцію 1824 року. У відповідь на ці рішення техаські колоністи почали засновувати свої органи місцевого самоврядування. Поступово дійшло до збройного протистояння, коли в одному з поселень захопили мексиканський військовий гарнізон. Президент Мексики направив додаткові війська до Техасу. Проте вже в 1835-му ці війська зазнали першої поразки – у Гонсальській битві. Повстання та збройні конфлікти тривали, і саме на тлі цих подій техаські поселенці ухвалили декларацію про незалежність. У тому ж 1836-му вони звернулися до США із заявкою на приєднання (спочатку держсекретар США цю заявку відхилив). США визнали незалежність Техасу у 1837 році, Мексика ж не визнавала. У такому “підвішеному стані” відносно незалежна держава Техас проіснувала до 1845 року, продовжуючи протистояти мексиканцям. А у 1845-му територію таки анексували США.

2 березня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила перший закон про громадянство УНР. Детальніше.

2 березня 1933 року у Нью-Йорку відбулася прем’єра культового фільму Меріана Купера “Кінг Конг”.

Фільм, який отримав масу рімейків і продовжень, у 1991 році офіційно визнали “культурно, історично та естетично значущим” та обрали для збереження у Національному реєстрі фільмів у США. Сама ідея про величезну горилу народилася зі спроби повторити успіх німого фільму “Загублений світ”, знятого за романом Артура Конан Дойла. Автори майбутнього кінохіта Меріан Купер та Едгар Воллес запропонували сюжет про те, як із далекого загубленого острова, який населений доісторичними чудовиськами, вдається вивезти до Нью-Йорка гігантську мавпу. Цей сюжет також перегукувався з фільмом 1930 року “Інгагі” про африканське плем’я, яке поклоняється горилі та приносить їй у жертву жінок. Попередня стрічка мала успіх, і це переконало продюсерів вкластися в ідею Купера та Воллеса. Як і зараз, так і в 1930-х у такому кіно ставку робили на спецефекти. Зокрема, у ньому вперше показали в одному кадрі живих акторів та “монстрів” – звичайно, лялькових і не правдоподібних, але на той час це було приголомшливою технологією. Також для фільмування виготовили бюст Кінг Конга в натуральну величину з керованою мімікою та окремо – руку мегагорили з рухомими пальцями. Знімання окремих анімаційних сцен займали тижні. Бюджет фільму в результаті становив понад 670 тисяч доларів. Але виробництво окупилося з лишком – у прокаті картина зібрала 1,7 млн ​​доларів.

2 березня 1969 року розпочався збройний конфлікт між СРСР та Китаєм на острові Даманський (Чженьбао-дао). Детальніше.

2 березня 1983 року у Великій Британії компанії “Polygram”, “Philips” та “Sony” продемонстрували перший компакт-диск із програвачем. На презентації звучала записана на CD “Дев’ята симфонія” Бетховена. Перший компакт-диск та його найближчі аналоги дозволяли відтворювати лише аудіо. Над розробкою нового носія інформації компанії-конкурентки “Philips” та “Sony” спочатку працювали окремо. Але в 1979-му створили спільну робочу групу інженерів. Перші програвачі компакт-дисків коштували до 1000 доларів, але понад 400 тисяч таких пристроїв продали тільки в США за один рік.

2 березня 1992 року розпочалася Придністровська війна. Детальніше.

2 березня 2022 року російська армія завдала другого (після удару по ХОДА) ракетного удару по центру Харкова. Перша із ракет знищила корпус ХНУ ім. Каразіна на вул. Жон Мироносиць. Друга вдарила поряд – по будівлі СБУ та ГУ Нацполіції Харківщини. Третій “приліт” припав поряд із мерією та суттєво зруйнував історичні будівлі, зокрема Палац Праці. Детальніше.

Церковне свято 2 березня

2 березня християни вшановують пам’ять священномученика Феодота. Православна церква України також вшановує святителя Йова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси.

Священномученик Феодот був єпископом міста Кіренії на Кіпрі. Під час гоніння на християн Лікінія Феодот продовжував проповідувати християнську віру. Намісник Кіпру Савін наказав розшукати та привести єпископа Феодота на суд. Феодот, дізнавшись про цей наказ, сам прийшов до намісника, не чекаючи конвою. Намісник наказав бити святого без милості, підвісити на дереві та різати, а потім відвести до в’язниці. Через п’ять днів святого знову привели до намісника, який думав, що Феодот після катувань зречеться Христа. Але цього не сталося. Тож єпископа піддали новим тортурам. Багато свідків страждань мученика, вражені його силою, повірили в Христа. Дізнавшись про це, Савін наказав припинити тортури й ув’язнити святого. На той час Костянтин Великий дарував свободу віросповідання всім християнам та звільнив Феодота. Єпископ повернувся до Кіренії, продовжив служіння єпископом і помер мирно – близько 326 року.

Святитель Йов (Борецький) був митрополитом Київським і всієї Руси у 1620-1631 роках. Рукоположив Йова на митрополита в 1620 році Єрусалимський Патріарх Феофан. Митрополит Київський активно розвивав освіту, заснував Київську братську школу та всю свою діяльність спрямовував на те, щоб зберегти українську ідентичність у політиці та церковних справах. Помираючи, Борецький передав опіку над освітніми справами “превелебнійшому в Бозі отцю Петру Могилі”. У 2008 році помісний Собор УПЦ (КП) благословив приєднання святителя Йова (Борецького) до лику святих і постановив вважати днем пам’яті дату упокоєння – 15 березня.

Народні прикмети

Якщо вітер в цей день північний і холодний, то літо буде холодним, але сухим.

Якщо ж вітер південний і теплий – то й літо буде теплим і дощовим.

Якщо 2 березня заметіль, то перша трава ще не скоро з’явиться.

Що не можна робити 2 березня

Не можна голосно сміятися.

Не можна влаштовувати застілля й веселитися.