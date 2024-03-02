Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории

2 марта 1836 года Техас провозгласил независимость от Мексики. В 1918-м Украинская Центральная Рада приняла первый закон о гражданстве УНР. В 1933-м состоялась премьера культового американского фильма «Кинг Конг». В 1969-м начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский (Чжэньбао дао). В 1983-м продемонстрировали первый CD-диск. В 1992-м началась Приднестровская война. В 2022-м российская армия нанесла второй ракетный удар по центру Харькова.

Праздники и памятные даты 2 марта

2 марта – Международный день открытых данных (первая суббота марта) и Всемирный день психического здоровья подростков.

Также отмечают: День рождения компакт-диска, Международный день спасения кошек.

2 марта в истории

2 марта 1836 года на съезде американцев Техаса провозгласили независимость штата от Мексики.

К этому моменту Техас уже воевал за свою свободу. История его отделения от Мексики и последующего вхождения в состав США началась за десятилетие до этого. Мексика, которая была испанской колонией, отвоевала и провозгласила независимость, а затем – республику в 1824 году. В конституции закрепили федеративное устройство: 19 штатов и четыре территории. Техас стал одной из мексиканских провинций. Уже к тому времени на территории штата было немало англоязычных поселений. Политика мексиканского правительства до поры до времени способствовала новым поселенцам. Постепенно они составили большинство населения.

Еще начиная с 1827 года, США несколько раз делали мексиканцам предложения о покупке штата (это была нормальная практика – именно таким образом США присоединили к себе ряд штатов, в частности Аляску, которую, как известно, купили у России). Однако мексиканское правительство методично отклоняло предложения, хотя цена росла – с 1 до 5 млн долларов. Параллельно с отказами от предложений США правительство ужесточало иммиграционное законодательство, отменяя льготы для англоязычных поселенцев. Но меры, очевидно, запоздали. Ведь в 1834 году в Техасе в противоположность 30 тысячам англоязычных жителей было всего 7800 мексиканцев. Первым маркером недовольства местных жителей было размещение столицы территории – тогда она была далеко на юге (сейчас это – мексиканский штат Коауила). Также переехавшие в Техас из США были недовольны отсутствием определенных свобод, к которым привыкли (например, свободы вероисповедания – в Мексике превалировал католицизм, принесенный сюда испанцами). Были и экономические противоречия, разное отношение к вопросам рабовладения и т.д.

Ситуацию обострили попытки мексиканского правительства провести централизацию власти, отходя от первоначального федерализма. После выхода соответствующего закона в 1833 году в Техасе созвали конвенцию поселенцев, на которой делегаты впервые четко сформулировали требование выделить их территории в отдельный штат. На это президент Мексики Антонио Лопес де Санта-Анна не согласился.

Ездившего на переговоры руководителя колонии поселенцев Стивена Остина заключили в тюрьму. Следом Санта-Анна своим указом распустил законодательное собрание штатов и приказал разоружить местные военные соединения, а также отменил конституцию 1824 года. В ответ на эти решения техасские колонисты начали учреждать свои органы местного самоуправления. Постепенно дошло до вооруженного противоборства, когда в одном из поселений захватили мексиканский военный гарнизон. Президент Мексики направил дополнительные войска в Техас. Однако уже в 1835-м эти войска потерпели первое поражение – в Гонсальской битве. Восстания и вооруженные конфликты продолжались, и именно на фоне этих событий техасские поселенцы приняли декларацию о независимости. В том же 1836-м они обратились в США с заявкой на присоединение (сначала госсекретарь США эту заявку отклонил). США признали независимость Техаса в 1837 году, Мексика же не признавала. В таком «подвешенном состоянии» относительно независимое государство Техас просуществовало до 1845 года, продолжая противостоять мексиканцам. А в 1845-м территорию все-таки аннексировали США.

2 марта 1918 года Украинская Центральная Рада приняла первый закон о гражданстве УНР. Подробнее.

2 марта 1933 года в Нью-Йорке состоялась премьера культового фильма Мериана Купера «Кинг Конг».

Фильм, получивший массу римейков и продолжений, в 1991 году официально признали «культурно, исторически и эстетически значимым» и выбрали для сохранения в Национальном реестре фильмов в США. Сама идея об огромной горилле родилась из попытки повторить успех немого фильма «Потерянный мир», снятого по роману Артура Конан Дойла. Авторы будущего кинохита Мериан Купер и Эдгар Уоллес предложили сюжет о том, как с далекого потерянного острова, населенного доисторическими чудовищами, удается вывезти в Нью-Йорк гигантскую обезьяну. Этот сюжет также перекликался с фильмом 1930 года «Ингаги» об африканском племени, поклоняющемся горилле и приносящем ей в жертву женщин. Предыдущий фильм имел успех, и это убедило продюсеров вложиться в идею Купера и Уоллеса. Как и сейчас, так и в 1930-е в таком кино ставку делали на спецэффекты. В частности, в нем впервые показали в одном кадре живых актеров и «монстров» — конечно, кукольных и не правдоподобных, но в то время это было потрясающей технологией. Также для съемок изготовили бюст Кинг Конга в натуральную величину с управляемой мимикой и отдельно – руку мега-гориллы с подвижными пальцами. Съемки отдельных анимационных сцен занимали недели. Бюджет фильма в результате составил более 670 тысяч долларов. Но производство окупилось с лихвой – в прокате картина собрала 1,7 млн долларов.

2 марта 1969 года начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский (Чжэньбао дао). Подробнее.

2 марта 1983 года в Великобритании компании «Polygram», «Philips» и «Sony» продемонстрировали первый компакт-диск с проигрывателем. На презентации звучала записанная на CD «Девятая симфония» Бетховена. Первый компакт-диск и его ближайшие аналоги позволяли воспроизводить только аудио. Над разработкой нового носителя информации компании-конкурентки «Philips» и «Sony» изначально работали по отдельности. Но в 1979-м создали совместную рабочую группу инженеров. Первые проигрыватели компакт-дисков стоили до 1000 долларов, но при этом более 400 тысяч таких устройств продали только в США за один год.

2 марта 1992 года началась Приднестровская война. Подробнее.

2 марта 2022 года российская армия нанесла второй (после удара по ХОГА) ракетный удар по центру Харькова. Первая из ракет уничтожила корпус ХНУ им. Каразина по ул. Жен Мироносиц. Вторая ударила рядом – по зданию СБУ и ГУ Нацполиции Харьковщины. Третий «прилет» пришелся рядом с мэрией и существенно разрушил исторические здания, в частности Дворец Труда. Подробнее.

Церковный праздник 2 марта

2 марта христиане чтят память священномученика Феодота. Православная церковь Украины также чествует святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

Священномученик Феодот был епископом города Кирении на Кипре. Во время гонений на христиан Ликиния Феодот продолжал проповедовать христианскую веру. Наместник Кипра Савин приказал разыскать и привести епископа Феодота в суд. Феодот, узнав об этом приказе, сам пришел к наместнику, не дожидаясь конвоя. Наместник приказал избивать святого без пощады, подвесить на дереве и резать, а затем отвести в тюрьму. Через пять дней святого снова привели к наместнику, который думал, что Феодот после пыток отречется от Христа. Но этого не случилось. Поэтому епископа подвергли новым пыткам. Многие свидетели страданий мученика, пораженные его силой, поверили в Христа. Узнав об этом, Савин приказал прекратить пытки и заключить в тюрьму святого. К тому времени Константин Великий даровал свободу вероисповедания всем христианам и освободил Феодота. Епископ вернулся в Кирению, продолжил служение епископом и умер мирно – около 326 года.

Святитель Иов (Борецкий) был митрополитом Киевским и всея Руси в 1620-1631 годах. Рукоположил Иова в 1620 году Иерусалимский Патриарх Феофан. Митрополит Киевский активно развивал образование, основал Киевскую братскую школу и всю свою деятельность направлял на сохранение украинской идентичности в политике и церковных делах. Умирая, Борецкий передал опеку над образовательными делами «преосвященнейшему в Боге отцу Петру Могиле». В 2008 году поместный Собор УПЦ (КП) благословил присоединение святителя Иова (Борецкого) к лику святых и постановил считать днем памяти дату упокоения.

Народные приметы

Если в этот день ветер северный и холодный, то лето будет холодным, но сухим.

Если же ветер южный и теплый, то и лето будет теплым и дождливым.

Если 2 марта метель, первая трава еще не скоро появится.

Что нельзя делать 2 марта

Нельзя громко смеяться.

Нельзя устраивать застолье и веселиться.