Зелена весна: у Харкові – загальноміська акція з прибирання після зими (фото)
Фото: ЦНАП м. Харкова
У Харкові працівники комунальних підприємств та інших структур міськради вийшли 22 березня на масштабну акцію з упорядкування територій після зими.
Зокрема, у місті працюють близько тисячі співробітників КП «Харківблагоустрій», задіяні 34 одиниці спецтехніки, інформують на підприємстві.
Комунальники очищали вулиці, двори та зелені зони від чагарників, сміття, сухого листя та гілок. Також фарбували елементи благоустрою, упорядковували насадження.
Також приєдналися до прибирання працівники Центру надання адміністративних послуг м. Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: благоустройство, весна, КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, субботник, уборка;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 12:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працівники комунальних підприємств та інших структур міськради вийшли 22 березня на масштабну акцію з впорядкування територій після зими.".