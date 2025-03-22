Зелена весна: у Харкові – загальноміська акція з прибирання після зими (фото)

У Харкові працівники комунальних підприємств та інших структур міськради вийшли 22 березня на масштабну акцію з упорядкування територій після зими.

Зокрема, у місті працюють близько тисячі співробітників КП «Харківблагоустрій», задіяні 34 одиниці спецтехніки, інформують на підприємстві.

Комунальники очищали вулиці, двори та зелені зони від чагарників, сміття, сухого листя та гілок. Також фарбували елементи благоустрою, упорядковували насадження.

Також приєдналися до прибирання працівники Центру надання адміністративних послуг м. Харкова.