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Взрыв в Харькове ночью: Синегубов сообщил о сбитых «шахедах»

Происшествия 08:13   08.05.2024
Оксана Горун
Взрыв в Харькове ночью: Синегубов сообщил о сбитых «шахедах» Фото: Генштаб ВСУ

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью над Харьковом сработала система ПВО: сбили два «шахеда».

«8 мая, 02:42, г. Харьков силами ПВО в северной части города были сбиты два БПЛА «Шахед». Без разрушений и пострадавших», — проинформировал утром 8 мая начальник ХОВА.

Напомним, в 02:42 в Харькове слышали взрыв, а в 02:44 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что беспилотники — над Харьковом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков под ударом, предварительно — «шахедами».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 08:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью над Харьковом сработала система ПВО: сбили два «шахеда»".