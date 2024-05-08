Взрыв в Харькове ночью: Синегубов сообщил о сбитых «шахедах»
Фото: Генштаб ВСУ
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью над Харьковом сработала система ПВО: сбили два «шахеда».
«8 мая, 02:42, г. Харьков силами ПВО в северной части города были сбиты два БПЛА «Шахед». Без разрушений и пострадавших», — проинформировал утром 8 мая начальник ХОВА.
Напомним, в 02:42 в Харькове слышали взрыв, а в 02:44 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что беспилотники — над Харьковом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков под ударом, предварительно — «шахедами».
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью над Харьковом сработала система ПВО: сбили два «шахеда»".