Взрыв в Харькове ночью: Синегубов сообщил о сбитых «шахедах»

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ночью над Харьковом сработала система ПВО: сбили два «шахеда».

«8 мая, 02:42, г. Харьков силами ПВО в северной части города были сбиты два БПЛА «Шахед». Без разрушений и пострадавших», — проинформировал утром 8 мая начальник ХОВА.

Напомним, в 02:42 в Харькове слышали взрыв, а в 02:44 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что беспилотники — над Харьковом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков под ударом, предварительно — «шахедами».