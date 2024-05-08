Live
  • Ср 08.05.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.3
  • EUR 42.31

Вибух у Харкові вночі: Синєгубов повідомив про збиті “шахеди”

Події 08:13   08.05.2024
Оксана Горун
Вибух у Харкові вночі: Синєгубов повідомив про збиті “шахеди”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вночі над Харковом спрацювала система ППО: збили два “шахеди”.

“8 травня, 02:42, м. Харків – силами ППО у північній частині міста було збито два БПЛА “Шахед”. Без руйнувань та постраждалих”, – поінформував вранці 8 травня начальник ХОВА.

Нагадаємо, о 02:42 у Харкові чули вибух, а о 02:44 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що безпілотники над Харковом. Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків під ударом, попередньо – “шахедами”.

Читайте також: Головні новини Харкова 8 травня: ДРГ на кордоні, вночі атакували “шахеди”

Автор: Оксана Горун
Популярно
Спецпризначенець із Харківщини розповів про російські війська біля кордону
Спецпризначенець із Харківщини розповів про російські війська біля кордону
08.05.2024, 09:20
Нічна ракетна атака та наліт “шахедів” на Україну: що відомо (оновлено)
Нічна ракетна атака та наліт “шахедів” на Україну: що відомо (оновлено)
08.05.2024, 08:50
У Харкові горіло деревообробне підприємство, в області – ліси – ДСНС
У Харкові горіло деревообробне підприємство, в області – ліси – ДСНС
08.05.2024, 08:34
Вибух у Харкові вночі: Синєгубов повідомив про збиті “шахеди”
Вибух у Харкові вночі: Синєгубов повідомив про збиті “шахеди”
08.05.2024, 08:13
Головні новини Харкова 8 травня: ДРГ на кордоні, вночі атакували “шахеди”
Головні новини Харкова 8 травня: ДРГ на кордоні, вночі атакували “шахеди”
08.05.2024, 09:28
Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб
Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб
08.05.2024, 07:28

Новини за темою:

14:23
У Харкові прогриміли вибухи: Мельник попереджав про загрозу удару КАБами
08:47
«Приліт» по приватному сектору в Харкові: шість постраждалих, серед них дитина
21:20
У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях
16:37
У Харкові – «приліт», пожежа на підприємстві: дані Терехова і Синєгубова
16:25
У Харкові знову пролунав вибух

Ви читали новину: «Вибух у Харкові вночі: Синєгубов повідомив про збиті “шахеди”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вночі над Харковом спрацювала система ППО: збили два “шахеди”".