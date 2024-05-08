Вибух у Харкові вночі: Синєгубов повідомив про збиті “шахеди”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вночі над Харковом спрацювала система ППО: збили два “шахеди”.
“8 травня, 02:42, м. Харків – силами ППО у північній частині міста було збито два БПЛА “Шахед”. Без руйнувань та постраждалих”, – поінформував вранці 8 травня начальник ХОВА.
Нагадаємо, о 02:42 у Харкові чули вибух, а о 02:44 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що безпілотники над Харковом. Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків під ударом, попередньо – “шахедами”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що вночі над Харковом спрацювала система ППО: збили два “шахеди”".