Генштаб: было 7 атак РФ на Купянском направлении и 3 авиаудара по Харьковщине

Семь вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине оккупанты пытались улучшить тактическое положение.

Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Белый Колодезь, Старый Салтов и Лукьянцы.

Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Петропавловка, Степовая Новоселовка и Берестовое.