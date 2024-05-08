Генштаб: было 7 атак РФ на Купянском направлении и 3 авиаудара по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Семь вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вблизи Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине оккупанты пытались улучшить тактическое положение.
Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Белый Колодезь, Старый Салтов и Лукьянцы.
Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Петропавловка, Степовая Новоселовка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".