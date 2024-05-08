Генштаб: було 7 атак РФ на Куп’янському напрямку і 3 авіаудари по Харківщині

Сім ворожих атак відбили українські захисники за добу на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу Синьківки, Іванівки та Берестового Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині окупанти намагалися покращити тактичне положення.

Авіаударів на Харківщині зазнали райони населених пунктів Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці.

Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка та Берестове.