Разведдроны РФ движутся в сторону Харькова, работает ПВО — Воздушные силы ВСУ
О вражеских беспилотниках, предположительно разведывательных, которые движутся в направлении Харькова, сообщило в 22:38 командование Воздушных сил ВСУ.
Командование также добавило, что работает ПВО.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:23.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы, дрони, дроны, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеских беспилотниках, предположительно разведывательных, которые движутся в направлении Харькова, сообщило в 22:38 командование Воздушных сил ВСУ.".