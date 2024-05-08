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Разведдроны РФ движутся в сторону Харькова, работает ПВО — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 22:46   08.05.2024
Елена Нагорная
Разведдроны РФ движутся в сторону Харькова, работает ПВО — Воздушные силы ВСУ

О вражеских беспилотниках, предположительно разведывательных, которые движутся в направлении Харькова, сообщило в 22:38 командование Воздушных сил ВСУ.

Командование также добавило, что работает ПВО.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:23.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 22:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеских беспилотниках, предположительно разведывательных, которые движутся в направлении Харькова, сообщило в 22:38 командование Воздушных сил ВСУ.".