Разведдроны РФ движутся в сторону Харькова, работает ПВО — Воздушные силы ВСУ

О вражеских беспилотниках, предположительно разведывательных, которые движутся в направлении Харькова, сообщило в 22:38 командование Воздушных сил ВСУ.

Командование также добавило, что работает ПВО.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:23.