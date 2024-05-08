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Розвіддрони РФ рухаються в напрямку Харкова, працює ППО – Повітряні сили ЗСУ

Події 22:46   08.05.2024
Олена Нагорна
Розвіддрони РФ рухаються в напрямку Харкова, працює ППО – Повітряні сили ЗСУ

Про ворожі безпілотники, ймовірно розвідувальні, які рухаються в напрямку Харкова, повідомило о 22:38 командування Повітряних сил ЗСУ.

Командування також додало, що працює ППО.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:23.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 22:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ворожі безпілотники, ймовірно розвідувальні, які рухаються в напрямку Харкова, повідомило о 22:38 командування Повітряних сил ЗСУ".