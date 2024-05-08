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Почему перед ударом по Харькову не звучала тревога — объяснение прокуратуры

Происшествия 22:37   08.05.2024
Елена Нагорная
Почему перед ударом по Харькову не звучала тревога — объяснение прокуратуры

Почему удару по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова днем 8 мая не предшествовала воздушная тревога, объяснил «Радио Свобода» спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Действительно, в момент взрыва воздушной тревоги не было, поскольку не было зафиксировано именно на радарах воздушных целей, которые летели на город или на область. Но хочу заметить, что есть большое количество типов ракет в РФ, которые летят на сверхнизких высотах, и не все типы ракет видны на радарах противовоздушной обороны», — сказал Чубенко.

Он также добавил, что тип вооружения, которым был нанесен удар, будут устанавливать эксперты в рамках открытого по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ) уголовного производства.

Напомним, два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате этой атаки пострадали семь гражданских. Среди них трое мальчиков 14, 14 и 15 лет, которые играли в футбол на стадионе возле школы. Двое из них в тяжелом состоянии, третий — в среднем. Также пострадала 8-летняя девочка, ее состояние тоже оценивают как среднее. Кроме этого, получил ранения и был госпитализирован 55-летний мужчина. 32-летней и 80-летней женщинам медики оказали помощь на месте. Как предполагает глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, удар был нанесен либо БпЛА, либо ракетой воздушного базирования.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 22:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему удару по школьному стадиону в Салтовском районе Харькова днем 8 мая не предшествовала воздушная тревога, объяснил «Радио Свобода» спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко".