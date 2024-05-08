Чому перед ударом по Харкову вдень не лунала тривога – пояснення прокуратури

Чому удару по шкільному стадіону в Салтівському районі Харкова вдень 8 травня не передувала повітряна тривога, пояснив «Радіо Свобода» речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Дійсно, в момент вибуху повітряної тривоги не було, оскільки не було зафіксовано саме на радарах повітряних цілей, які летіли на місто чи на область. Але хочу зауважити, що є велика кількість типів ракет у РФ, які летять на наднизьких висотах, і не всі типи ракет видні на радарах протиповітряної оборони”, – сказав Чубенко.

Він також додав, що тип озброєння, яким було завдано удару, встановлюватимуть експерти в межах відкритого за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ) кримінального провадження.

Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прильоти” зафіксували у житловому районі міста. Удар прийшовся по Салтівському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок цієї атаки постраждали семеро цивільних. Серед них троє хлопчиків 14, 14 та 15 років, які грали у футбол на стадіоні біля школи. Двоє з них у тяжкому стані, третій – у середньому. Також постраждала 8-річна дівчинка, її стан теж оцінюють як середній. Окрім цього, отримав поранення та був ушпиталений 55-річний чоловік. 32-річній та 80-річній жінкам медики надали допомогу на місці. Як припускає голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, удару було завдано або БпЛА, або ракетою повітряного базування.