Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
Часть артиллерии (как реактивной, так и ствольной), имеющейся в распоряжении РФ, может достать до северных районов Харькова, пишет военный обозреватель Константин Машовец. Однако попытка противника организовать регулярные обстрелы встретит «активное противодействие» ВСУ.
В обзоре 29 мая Машовец прокомментировал одну из самых обсуждаемых целей армии РФ на Харьковском направлении — а именно: достичь продвижения в сторону Харькова, которое позволит бить по городу из артиллерии.
«На данный момент, от передовых позиций российских войск в районе с. Лукьянцы до северо-восточной окраины г. Харьков (район ул. Бассейная) примерно 20 — 21 км. Учитывая тот факт, что применять противнику в 10-15 км прилегающей тактической зоны свою тяжелую дальнобойную артиллерию для нее «чревато и опасТно» (поскольку, конечно, ее огневые позиции будут быстро обнаружены украинскими войсками и по ним будет нанесен опережающее огневое поражение), у противника и так уже есть возможность наносить по г. Харьков огневое поражение определенными артиллерийскими средствами с определенной степени безопасных дистанций», — написал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление».
Так, по данным Машовца, до Харькова теоретически могут достать следующие российские средства артиллерии (и РСЗО):
🔹 реактивная система залпового огня (РСЗО) типа 9К58 «Смерч» — ее обычная максимальная дальность поражения — до 70 км, а корректируемым реактивным снарядом повышенной дальности типа 9М542, и до 120 км;
🔹 РСЗО типа 9К57 «Ураган» (бьет «по максимуму» — до 35-36 км);
🔹 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) типа 2С19 «Мста-С» (определенными типами осколочно-фугасных снарядов ЗВОФ72 и активно-реактивным ЗВОФ91) — соответственно на 25 и 29 км;
🔹 152-миллиметровая буксируемая пушка типа 2А36 «Гиацинт-Б», а также ее самоходная разновидность (2С5 типа «Гиацинт-С») целым рядом штатных снарядов, включая активно-реактивные, бьет на максимальные расстояния от 29 до 33 км;
🔹 203-миллиметровые дальнобойные самоходные пушки типа 2С7 «Пион» могут бить на максимальное расстояние разнотипными тяжелыми 203-миллиметровыми снарядами — от 30 до 47,5 км;
🔹 152-миллиметровая САУ типа 2С35 «Коалиция-СВ», «которая якобы начала поступать в российские войска с 2023-го года (как говорят, в войсках сейчас развернут «исследовательский дивизион» в 8-10 единиц)» может стрелять, согласно ЗАЯВЛЕННЫМ ТТ, разными типами снарядов на расстояние от 40 до 80 км.
«Поэтому, уважаемые граждане (особенно харьковчане), до северных и северо-восточных районов города Харьков враг МОЖЕТ попробовать дотянуться артой, конечно, при соблюдении определенных условий… УЖЕ… Конечно, гипотетическое появление всех этих артиллерийских систем противника в соответствующих зонах и на соответствующих рубежах, угрожающих Харькову, не останется незаметным для ВСУ и попытка противника организовать регулярные артиллерийские налеты по тем районам города, к которым он может дотянуться, обязательно встретят, скажем так, «активное противодействие» ВСУ, но иметь в виду выше изложенные замечания все же стоит», — подчеркнул Машовец.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть артиллерии (как реактивной, так и ствольной), имеющейся в распоряжении РФ, может достать до северных районов Харькова, пишет военный обозреватель Константин Машовец. Однако попытка противника организовать регулярные обстрелы встретит «активное противодействие» ВСУ".