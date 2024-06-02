Представник Хартії про ситуацію біля Липців: Розуміємо, що ворог накопичується

Ситуація на напрямку Стрілеча-Липці на півночі Харківщини залишається напруженою. Ворог намагається просунутися на схід від Липців, але безуспішно.

Про це начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ “Хартія” Петро Левковський сказав в етері нацмарафону.

“Усі штурмові дії відбиті нашими підрозділами. Бійці бригади “Хартія” разом з приданими підрозділами тримають зайняті рубежі, ворог зазнає значних втрат на цьому напрямку. У цілому все тяжко, але все контрольовано. Збільшення сил та засобів противника ми на даний час не спостерігаємо, але розуміємо, що він накопичується. Розуміємо, що він намагається просунутися і поліпшити своє положення. Ми до цього готові, готові зустрічати та давати відсіч”, – зазначив Левковський.