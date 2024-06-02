Live
  • Нд 02.06.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Представник Хартії про ситуацію біля Липців: Розуміємо, що ворог накопичується

Події 16:04   02.06.2024
Олена Нагорна
Представник Хартії про ситуацію біля Липців: Розуміємо, що ворог накопичується

Ситуація на напрямку Стрілеча-Липці на півночі Харківщини залишається напруженою. Ворог намагається просунутися на схід від Липців, але безуспішно.

Про це начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ “Хартія” Петро Левковський сказав в етері нацмарафону.

“Усі штурмові дії відбиті нашими підрозділами. Бійці бригади “Хартія” разом з приданими підрозділами тримають зайняті рубежі, ворог зазнає значних втрат на цьому напрямку. У цілому все тяжко, але все контрольовано. Збільшення сил та засобів противника ми на даний час не спостерігаємо, але розуміємо, що він накопичується. Розуміємо, що він намагається просунутися і поліпшити своє положення. Ми до цього готові, готові зустрічати та давати відсіч”, – зазначив Левковський.

Читайте також: ГШ: ворог засипав КАБами північ Харківщини і хотів просунутися біля Вовчанська

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ворог ударив Іскандером по Ізюму і скинув 4 бомби на село під Боровою (фото)
Ворог ударив Іскандером по Ізюму і скинув 4 бомби на село під Боровою (фото)
02.06.2024, 16:38
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
Представник Хартії про ситуацію біля Липців: Розуміємо, що ворог накопичується
Представник Хартії про ситуацію біля Липців: Розуміємо, що ворог накопичується
02.06.2024, 16:04
BBC: Британія і Франція не заборонили Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ
BBC: Британія і Франція не заборонили Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ
02.06.2024, 15:26
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
02.06.2024, 11:47
Вовчанськ у диму та вогні: нове відео з висоти опублікувало МВС
Вовчанськ у диму та вогні: нове відео з висоти опублікувало МВС
02.06.2024, 14:53

Новини за темою:

11:47
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
09:38
DeepState показав, який вигляд має Вовчанськ після трьох тижнів обстрілів
21:27
70% Вовчанська під контролем Сил оборони – речник ОТУВ «Харків»
15:57
Здається, що противнику на живу силу байдуже – Федоренко про бої у Вовчанську
12:23
Більшу частину Вовчанська контролюють українські військові – ОУВ «Харків»

Ви читали новину: «Представник Хартії про ситуацію біля Липців: Розуміємо, що ворог накопичується»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 16:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на напрямку Стрілеча-Липці на півночі Харківщини залишається напруженою. Ворог намагається просунутися на схід від Липців, але безуспішно.".