Представник Хартії про ситуацію біля Липців: Розуміємо, що ворог накопичується
Ситуація на напрямку Стрілеча-Липці на півночі Харківщини залишається напруженою. Ворог намагається просунутися на схід від Липців, але безуспішно.
Про це начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ “Хартія” Петро Левковський сказав в етері нацмарафону.
“Усі штурмові дії відбиті нашими підрозділами. Бійці бригади “Хартія” разом з приданими підрозділами тримають зайняті рубежі, ворог зазнає значних втрат на цьому напрямку. У цілому все тяжко, але все контрольовано. Збільшення сил та засобів противника ми на даний час не спостерігаємо, але розуміємо, що він накопичується. Розуміємо, що він намагається просунутися і поліпшити своє положення. Ми до цього готові, готові зустрічати та давати відсіч”, – зазначив Левковський.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 16:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на напрямку Стрілеча-Липці на півночі Харківщини залишається напруженою. Ворог намагається просунутися на схід від Липців, але безуспішно.".