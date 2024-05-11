Почему войск Сил обороны не было в Стрелечьей и Пыльной, объяснил аналитик

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире нацмарафона отметил: села на севере от Харькова, в которые вторглись оккупанты, всегда были «серой зоной». Там не было ни жителей, ни Сил обороны.

«Может возникнуть такое впечатление, что поскольку враг смог зайти на территорию нескольких сел, это какая-то критическая ситуация. Но нет. Эти села довольно давно находились в «серой зоне». Там не километр, там почти сотни метров от границы с Российской федерацией. Эти села находятся не просто под возможным обстрелом со стороны артиллерии и минометов — там стрелковое оружие может задействоваться. Они полностью простреливаются даже снайперами, поэтому они находились в «серой зоне». Там ни жителей, ни Сил обороны Украины. Только как элемент патрулирования могли находиться, а не постоянного базирования. Потому что если туда заходят наши силы, они там занимают позицию – эта позиция сразу находится под полным огневым контролем врага. Поэтому это «серая зона», в которую вошли россияне», — пояснил Александр Коваленко.

Он отметил, что ситуация у границы на Харьковщине сейчас достаточно напряженная, но контролируемая. Силы обороны Украины были готовы к тем событиям, которые происходят.

«Россияне там имеют сейчас резервы. Преимущественно используются подразделения 44-го и 11-го армейских корпусов. Это именно те подразделения, которые усилили так называемую ГВ «Север». Она начала формироваться несколько месяцев назад. Напомню, что россияне начали эти действия с информационно-психологической спецоперации, которая началась в конце 23-го — начале 24-го года с нарратива, что будет захвачен Харьков. В конце февраля – начале марта они получили окончательный «зеленый свет» на провокации, диверсионно-террористическую деятельность в пограничной полосе. И не только начали это ИПСО катализировать, а помимо всего прочего формировать группу войск «Север», состоящую, в первую очередь, из групп войск «Брянск», «Курск» и «Белгород» – это группы прикрытия границы, их численность примерно 30 -35 тысяч. И именно это количество ориентировано на прикрытие границы протяженностью 750 километров, то есть это не на одном участке, они растянуты по всей границе. А вот группа войск «Север» – почти 53 тысяч личного состава сейчас. В нее входят эти 30-35 тысяч. Все остальное – это армейский корпус 11 и 44-й армейский корпус, который до конца сейчас не сформирован. Поэтому фактически можно сказать, что на переднем крае, в передней зоне наступления россияне используют силы и средства чуть больше 2000 личного состава, а в резерве находятся до полутора-двух тысяч. К концу этой недели они планировали увеличить присутствие подразделений 44-го армейского корпуса, которые продолжают передислокацию в Белгородскую область — примерно на 3750 человек. Но они этого не смогли сделать, потому что у них проблема все же со штатной комплектацией именно этих подразделений», — сообщил подробности военный обозреватель.