«Похоже на имитацию наступления»: новые данные СНБО о ситуации на Харьковщине

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.

«Ситуация контролируется Силами обороны. Похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведения разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе», – пишет Коваленко.

Он отметил, что эта операция сопровождается информационной работой российских военкоров, которые «рисуют стрелочки и рапортуют о прорывах их сил». Эти вбросы Коваленко называет вымышленными для попытки создать панику.

«Местами ситуация усложнена, но контролируется нашими войсками. Из тех зон, куда врагу удалось зайти, Силы обороны пытаются его выбить», – добавил Коваленко.

Он также предупредил, что ситуация может менятся, поэтому призвал доверять только официальным источникам.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу. В Министерстве обороны Украины около 13:00 отметили, что на тот момент эти атаки отбиты, продолжаются бои разной интенсивности. По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что на данный момент потери территорий не допущено.